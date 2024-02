Calcio serie D, parla Simone Siciliano. Orvietana, la scalata continua: "E ora il derby col Trestina»

Tre punti fondamentali per l’Orvietana. Il 2-0 sul Cenaia è il terzo risultato utile di fila dei biancorossi di Rizzolo ora a 3 lunghezze dalla salvezza diretta. "In mezzo però – avverte subito Simone Siciliano – ci sono tre squadre e sarà durissima. Intanto ci godiamo questa mini striscia utile, consapevoli però che c’è ancora tanto da fare". Contro il Cenaia anche l’ingresso nella ripresa di Siciliano, nel tris di cambi in un colpo solo voluto da Rizzolo, è stato determinante, con il passaggio al 3-5-2 e un cambio di passo che ha portato al 2-0 firmato da Santi. "Quando si entra – continua Siciliano – bisogna farlo sempre al massimo. Del resto, con le cinque sostituzioni, la gara si può cambiare anche pescando in panchina". Archiviato il successo contro i toscani, l’Orvietana è tornata al lavoro in vista del derby di domenica prossima che vedrà i ragazzi di Rizzolo di scena a Trestina, campo tradizionalmente ostico per i biancorossi che non hanno mai vinto al Casini. "Speriamo di sfatare anche questo tabù. Troveremo però di fronte un avversario forte, che domenica ha pareggiato a Piancastagnaio rimontando con l’uomo in meno. Vorranno vendicare la sconfitta dell’andata e ci aspetterà una partita molto dura perché fra le squadre umbre non corre buon sangue… ".