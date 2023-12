Calcio serie d. Pure Enrico Chiesa applaude il Trestina. Ciampelli: "Compiuto un’impresa»

Una vittoria contro una squadra blasonata come il Livorno e con uno spettatore d’eccezione come Enrico Chiesa sugli spalti. Una vittoria, la quarta di fila, che proietta il Trestina a più 11 sulla zona playout. Sì perché in casa bianconera, nonostante i 12 punti in 4 partite, parlare di playoff è vietato. É il diktat di Davide Ciampelli, con il tecnico bianconero che, a fine partita, si è preso anche i complimenti del presidente Leonardo Bambini che, a sua volta, ha festeggiato nel migliore dei modi il suo compleanno. "Abbiamo compiuto un’impresa – ha sottolineato Bambini – che resterà nella storia della nostra società".