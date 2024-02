Calcio Serie D. Trestina, Ciampelli:: "Divertirsi e lottare»

Il modo migliore per arrivare alla sosta? Una vittoria con due gol da cineteca. Per info chiedere al Trestina che grazie al successo per 2-0 sul San Donato Tavarnelle ha riscattato immediatamente il ko contro il Ghiviborgo, l’unico nelle ultime 11 giornate, toccando quota 33 in classifica, a soli 5 punti dai playoff e con 10 punti di vantaggio sui playout. Alzi la mano chi, in estate, subito dopo il ripescaggio, si sarebbe immaginato una classifica come questa dopo le prime 20 giornate. "Stiamo calmi – avverte subito Davide Ciampelli – perché la quota salvezza si è alzata dopo i risultati dell’ultimo turno. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Divertirci in campo lottando". Un Trestina tutto cuore quello visto al Casini contro il San Donato Tavarnelle, ma un Trestina anche tutto qualità, come testimoniano le reti firmate da capitan Belli e dal classe 2006 Bernardo Bucci, partito per il Viareggio. Il gol d’autore del talento bianconero è la ciliegina sulla torta di un momento magico per l’esterno che sarà l’unico umbro e l’unico giocatore del girone E di serie D a partecipare alla Viareggio Cup. Da applausi poi anche la rete di Belli che, con la fascia al braccio dopo la partenza di Stefano Gramaccia, ha saputo prendere per mano la squadra. "Questo gruppo – conclude Ciampelli – sta dimostrando di avere dei valori importanti sotto tutti i punti di vista e io non posso che essere orgoglioso di allenare questi ragazzi. Adesso ricarichiamo le pile". Alla ripresa i bianconeri di Ciampelli faranno visita alla Pianese capolista.