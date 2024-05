Calcio serie d. Trestina, il nuovo allenatore è Simone Calori

TRESTINA - Simone Calori sarà l’allenatore del Trestina nella stagione 2024-2025. Il tecnico toscano da alcuni giorni era in pole position nella lista dei candidati a succedere a Davide Ciampelli (martedì scorso il club bianconero aveva ufficializzato la separazione consensuale con il coach tifernate) e nella mattinata di ieri il sodalizio altotiberino ha ufficializzato la scelta. Un breve colloquio con il presidente Leonardo Bambini e nella serata di venerdì si è concretizzato l’accordo con colui che guiderà la squadra nel prossimo torneo di serie D. Calori (44 anni a luglio, nato a Montevarchi) può vantare trascorsi importanti come calciatore: difensore di buon livello, ha indossato tra le altre le maglie di Empoli, Cagliari, Pisa, Vicenza, Perugia, Taranto, Salerno e Rimini, prima dell’addio al calcio giocato nella stagione 2019-2020. Come allenatore ha iniziato con la Sangiovannese per passare poi al Terranuova Traiana: nel campionato da poco concluso, ha guidato fino a metà febbraio l’Aquila Montevarchi. Frattanto, ancora un riconoscimento per Bernardo Bucci, ragazzo trestinese messosi in luce nella sua prima stagione tra i "grandi". Il classe 2006 è stato convocato dal tecnico della rappresentativa LND under 18 Mauro Mazza per il 30 maggio a Ceccaglio (BS) per disputare il 46° Torneo "Angelo Dossena", con la selezione azzurra che dal 2 al 4 giugno affronterà Hellas Verona, Como e Brescia (semifinali e finale il 6 e l’8 giugno).

Paolo Cocchieri