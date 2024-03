Calcio serie D. Trestina, il tecnico Ciampelli:: "La salvezza ora è più vicina»

"Siamo salvi? Beh diciamo che abbiamo messo un bel mattone sulla nostra salvezza". Anche un tipo restio nel lasciarsi andare come Davide Ciampelli, stavolta non può non allentare i freni. La vittoria per 3-1 nel derby contro il Sansepolcro ha infatti proiettato il Trestina a più 10 sulla zona playout e a più 16 sulla terzultima in classifica nel girone E di serie D. Un distacco che lascia dormire sonni più che tranquilli ad 8 giornate dalla fine. "Abbiamo giocato una partita fantastica. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi – sottolinea il tecnico del Trestina - per come hanno creduto di poter affrontare una gara come questa. Il Sansepolcro aveva perso una sola partita nelle ultime undici. L’abbiamo giocata esattamente come l’avevamo preparata in settimana e, in questi casi, il merito è tutto dei ragazzi che credono nel lavoro che viene proposto e lo riportano in campo. Dottori nell’inedita posizione di trequartista su Gorini? Pensavamo che avrebbe potuto essere una chiave importante. Mattia, pur essendo un esterno basso, ha lavorato benissimo su Gorini, ci ha permesso di ripulire alcune situazioni e ha messo la qualità che lui ha". In estate, dopo il ripescaggio, tutti avrebbero firmato per essere salvi a due mesi dalla fine del campionato. "Ci tengo a rimarcare questo aspetto – continua Ciampelli – perché quando si fa bene nel girone d’andata poi c’è il rischio di dimenticarsi da dove si è partiti e noi questo errore non dobbiamo farlo perché rischieremmo di sminuire l’enorme lavoro fatto da questi ragazzi che va a premiare l’operato della società".

Nicola Agostini