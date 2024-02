Calcio serie D. Trestina, la carica di Valerio Galizi: "Ora non abbassiamo la guardia»

TRESTINA - Il turno di stop del campionato di serie D permette all’ambiente trestinese di continuare a gustarsi il successo di domenica scorsa e proiettarsi con ottimismo verso la fase discendente del torneo: "La vittoria contro il San Donato Tavarnelle - afferma il vicepresidente Valerio Galizi - rappresenta a mio giudizio la seconda svolta in positivo del campionato, dopo quella successiva alla partita con l’Orvietana. Venivamo da 4 pareggi ed una sconfitta ed al cospetto di un avversario di sicuro livello la squadra ha offerto una prova di carattere. Il gol di Belli ci ha permesso di andare al riposo in vantaggio ed abbiamo approcciato la ripresa con il giusto atteggiamento, raddoppiando subito con Bucci. A proposito di quest’ultimo, la convocazione per la Viareggio Cup premia un ragazzo che sta facendo benissimo e che, in campo e fuori, dimostra l’atteggiamento giusto per un giovane che vuole affermarsi". Il Trestina scenderà di nuovo in campo tra 7 giorni sul terreno della Pianese, in quanto il club altotiberino ha deciso di non avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio del match per l’impegno con la rappresentativa di D di un proprio calciatore. Chiusura con un provvisorio bilancio stagionale: "Abbiamo 10 lunghezze di vantaggio sulla sestultima e siamo a 5 punti dalla zona play-out - conclude Galizi - per cui siamo assolutamente soddisfatti. Attenzione però a non abbassare la guardia onde evitare di essere risucchiati nelle zone a rischio".

Paolo Cocchieri