Calcio serie D. Trestina, Omohonria la sblocca. Ma il Gavorrano strappa il pari

FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat, Dierna, Souare (9’ st Grifoni), Nardella (32’ st Ceccanti), Mauro, Lo Sicco (22’ st Modic), Macrì (17’ st Pino), Ampollini, Botrini, Regoli (27’ st Mencagli). A disp.: Marenco, Brunetti, Pecchia, Bellini. All.: Masi.

SPORTING CLUB TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Conti, Contucci, Bucci (42’ st Cardaioli), Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo (22’ st Soldani), Farneti (35’ st Marietti). A disp.: Pollini, Luchetti, Marioli, Capecci, Bartolucci, Giuliani. All.: Ciampelli.

Arbitro: Di Mario di Ciampino, Di Meglio di Napoli, Macchia di Moliterno.

Marcatori: 39’ Omohonria (Tr), 2’ st Regoli. NOTE: Recupero: pt 0’, st 5’. Ammoniti: Nardella, Contucci, Dierna. Espulso Pignat al 24’ st per rosso diretto.

Il Trestina torna dalla trasferta di Gavorrano con un pari che lascia amaro in bocca ai bianconeri. La prima grande occasione arriva al 4’: Macrì si invola verso la porta, salta il portiere ma si allunga la sfera e non riesce a concludere a rete. Al 7’ Nardella conquista un calcio di punizione dal limite, dopo una bella azione avviata da Macrì. Lo Sicco calcia sulla barriera, mentre sulla respinta Ampollini spara alto sopra la traversa. La prima occasione del Trestina arriva al 19’, con il colpo di testa di Tascini che comunque non impensierisce Filippis. Un minuto più tardi Macrì, servito da Regoli, tenta un tiro a giro con il mancino che termina tra le braccia del portiere ospite. Nuova occasione per il Follonica Gavorrano al 28’: Nardella ci prova dal limite, anche in questo caso la palla è centrale e Fiorenza blocca. Spingono i biancorossoblù alla ricerca del vantaggio: al 32’ Regoli controlla un pallone in profondità e salta il portiere, ma non riesce a concludere a rete per il recupero di un difensore ospite. Al 39’ grande parata di Filippis su Tascini. Sugli sviluppi del corner ne esce una doppia deviazione che premia Omohonria, che porta in vantaggio gli ospiti di testai. I biancorossoblù tornano in campo grintosi e al 2’ trovano il pari: Regoli ruba una palla sanguinosa al portiere ospite e da posizione defilata trova lo specchio a porta vuota, è 1-1.