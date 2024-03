Calcio serie D. Trestina, terzo ko consecutivo. Ciampelli: "Regalati due gol... »

Un ko che non preoccupa vista la classifica ma lascia un po’ di amaro in bocca in casa Trestina per il passivo. I bianconeri di Ciampelli, nel turno infrasettimanale, sono usciti sconfitta da Altopascio con un 4-0 che vale la terza sconfitta consecutiva. La classifica, come detto, lascia dormire sonni tranquilli, visto che Belli e compagni sono a quota 38, con 6 lunghezze di vantaggio sul sestultimo posto e 15 sulla terzultima piazza. Il regolamento di serie D prevede che con 8 o più punti di distacco la terzultima retroceda direttamente in Eccellenza senza disputare il playout.

"Quando si perde 4-0 – sottolinea il tecnico del Trestina – c’è poco da parlare. Abbiamo perso contro una squadra forte e ben allenata. Quando in serie D si regalano due gol come abbiamo fatto noi nel primo quarto d’ora, poi le partite diventano ingiocabili. D’altro canto – continua Ciampelli – non ci dobbiamo dimenticare di quanto fatto finora da questi ragazzi. Abbiamo fatto un grande percorso, rispettando in pieno gli obiettivi societari. Non vorrei che qualcuno se ne dimentichi. Questo è un campionato con squadre forti e attrezzate.

Il Trestina, finora, ha fatto il suo fino in fondo. L’errore sta nello spostare l’obiettivo e guardare ad altro. Noi invece dobbiamo solo pensare a fare prima possibile quei punti che ci consentiranno di centrare la matematica salvezza. A quel punto faremo un applauso ai ragazzi, consapevoli di aver fatto un grande percorso in una stagione iniziata fra mille incertezze legate al ripescaggio. Una flessione può starci.

Adesso sta a noi ripartire subito forte dalla gara con il Cenaia alla ripresa".