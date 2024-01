Calcio serie d. Trestina, un altro mattoncino nella corsa verso la salvezza. Ciampelli: "Bravi a reagire allo svantaggio con il Ponsacco»

Un altro mattoncino nella corsa verso la salvezza. L’1-1 conquistato al Lotti di Poggibonsi vale l’ottavo risultato utile consecutivo per la formazione di Davide Ciampelli che sale a quota 29 in classifica, a 5 lunghezze dai playoff e a più 9 sui playout. "Ecco – sottolinea subito il tecnico – guardiamo il distacco dal sestultimo posto senza perdere di vista quello che era e resta il nostro obiettivo stagionale. Giocare a Poggibonsi, in questo momento, non era facile. Volevamo riscattare la sconfitta dell’andata – continua Ciampelli – e ci siamo riusciti solo in parte perché, purtroppo, ci siamo addormentati ad inizio ripresa, come del resto accaduto contro il Ponsacco. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo migliorare. Siamo stati bravi poi a reagire immediatamente allo svantaggio". A segno il solito Tascini, abile a conquistare e trasformare il rigore che lo proietta a quota 9 in classifica marcatori. "Alessandro non lo scopro certo io. Si è ritrovato dopo l’infortunio e ci auguriamo solo che continui a fare quello che sta facendo, supportato da un grande gruppo". E la testa è già alla sfida di domenica quando al Casini arriverà il Real Forte Querceta.