Calcio serie D. Una domenica fondamentale in casa Orvietana. Al "Muzi» è vietato sbagliare contro il Seravezza Domenica cruciale per l'Orvietana che affronta il Seravezza. La squadra è in una situazione difficile e ha bisogno di punti. Il difensore Vignati è in dubbio per un problema fisico, mentre gli ospiti non potranno contare su Sadya e Bedini, squalificati. Il Seravezza ha un buon record in trasferta e presenta il capocannoniere Benedetti. L'Orvietana non vince da 10 partite e la classifica è preoccupante. La società spera in un'inversione di tendenza e invita i tifosi a sostenere la squadra. L'arbitro sarà Marin di Portogruaro.