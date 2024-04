Calcio. Torneo baby in memoria di Vannucci

Il calcio viareggino si arricchisce di un’altra manifestazione, un torneo giovanile dedicato alla memoria del professor Augusto Vannucci. L’idea è sbocciata alla Scuola calcio “Giuliano Del Chiaro”, dove il padre dello scomparso, Ferruccio, per tutti “Uccio” è uno degli educatori, assieme agli ex calciatori del Viareggio, Stefano Ciucci e Maikol Benassi. Sono stati proprio loro, con il sostegno dell’avvocato Franco Micheli, a gettare le basi del torneo, riservato ai ragazzi nati negli anni 2013 e seguenti. L’utile della manifestazione sarà destinato all’associazione FenomenAle di Viareggio. Alla manifestazione - che si svolgerà l’8 e il 9 giugno - prenderanno parte 12 formazioni, fra cui alcune di club professionistici come Carrarese e Pisa. Le altre sono il Viareggio, la scuola calcio “Del Chiaro”, il Tau Calcio, il Pietrasanta, il Capezzano, il Lucca Sette, il Seravezza, il GhiviBorgo, il Forte e il Pianazze.