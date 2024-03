Calcio: torneo delle regioni. Finisce l’avventura delle 4 rappresentative

Per le quattro rappresentative dell’Umbria finisce l’avventura al sessantesimo Torneo delle Regioni. Nella terza e decisiva giornata Under 15 e Under 17 escono sconfitti. I ragazzi di mister Velini subiscono il gol vittoria nel finale mentre la squadra di mister Frontani si fa rimontare i due gol di vantaggio e addirittura sorpassare (finisce 2-3). Sfiorano l’impresa le ragazze di Vania Peverini che vincono 10-0 ma non basta per passare. Nell’ultimo match di giornata l’Under 19 fa 1-1. Per quanto riguarda l’Under 15, l’Umbria perde contro la Basilicata e dice addio alle speranza di passare il turno. I ragazzi di Velini escono a testa dal torneo, consci di aver dato tutto fino alla fine. Classifica: Piemonte VdA 7, Basilicata 5, Umbria 3, Toscana 1. L’Under 17 perde 3-2 e deve dire addio ad ogni speranza di passaggio del turno. Alle ragazze di Vania Peverini non basta vincere 10-0. L’Under 19 pareggia 1-1 e saluta il torneo. Non basta il gol di Lilli al 92’.