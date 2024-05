Calcio: venerdì l’evento. "Settecalcio d’oro», c’è la seconda edizione

La redazione di Settecalcio.it, presente nel panorama dei dilettanti umbri sin dal 2007, organizza il ‘Settecalcio d’oro’, seconda edizione, una serata speciale nel corso della quale verranno premiati i migliori calciatori dilettanti dell’Umbria, coinvolgendo Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria. L’appuntamento è per venerdì 10 maggio ore 20,30 al Gherlinda di Ellera di Corciano. Ogni girone di ciascuna categoria infatti avrà i suoi ‘Settecalcio d’oro’, riconoscimento che verrà assegnato al miglior portiere, al miglior difensore, al miglior centrocampista, al miglior attaccante e al miglior tecnico, ai quali sarà assegnato il ‘Mario Mingarelli’; per Eccellenza e Promozione previsti premi per i migliori giovani ai quali verrà assegnato il ‘Davide Piampiano’. Le graduatorie con i primi 5 in nomination sono state stilate attraverso le votazioni degli addetti ai lavori. Verrà assegnato il premio Fair play ‘Fausto Fratini’.