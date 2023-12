Calcio violento. Il dirigente dell’Ellera Maurizi prende a schiaffi un giocatore. Colpi all’avversario: squalificati Monesi, Pierassa, Montanari e Santi

Nel dettaglio le squalifiche dopo le gare dei campionati dilettantistici dell’ultimo turno pre natalizio. In Eccellenza stop fino al 30 aprile 2024 per il dirigente dell’Ellera Andrea Maurizi "perché, al termine del primo tempo, entrava in campo senza autorizzazione e colpiva, con uno schiaffo al volto, un calciatore della squadra avversaria". In Prima categoria sei giornate per Andrea Monesi (Lugnano in Teverina) "per aver colpito un avversario al collo". Sei giornate anche per Francesco Pierassa (Tiber) "per aver colpito con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria provocandogli fuoriuscita di sangue dalle labbra". Cinque turni invece per Riccardo Montanari (Atletico Gualdo Fossato) "per aver colpito con un violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria". Cinque giornate anche per Simone Stanzial (Del Nera) "per reiterato comportamento intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro". Quattro giornate per Marco Piciucchi (Lugnano in Teverina) "per aver rivolto numerosi epiteti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro" e Emilio Traversini (Montecastelli). Quattro turni anche per Leonardo Santi (Superga 48) "per aver colpito con un calcio un avversario".