Calciomercato, Juve pigliatutto: ufficiale Koopmeiners e Sancho a un passo

Milano, 28 agosto 2024 – Si è chiuso con la fumata bianconera il lungo corteggiamento della Juventus nei confronti di Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è arrivato infatti questa mattina a Torino ed è stato accolto da quasi 1.000 al J-Medical, dove ha sostenuto le visite mediche di rito. La giornata dell’ormai ex fantasista dell’Atalanta è quindi proseguita con la visita alla Continassa, centro di allenamento della Juventus e successivamente con la firma su un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione che lo legherà ai bianconeri fino al 2028. In serata l’atteso annuncio, nel quale la Juventus ha reso note le cifre dell’affare: all’Atalanta andranno 52 milioni di euro di parte fissa più 6 di eventuali bonus. In casa bianconera è stata però anche giornata di addii: il Liverpool ha infatti piazzato l’affondata decisiva per assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa: l’esterno classe 1997, già volato in Inghilterra, nelle prossime ore approderà ai Reds a titolo definitivo per 13 milioni di euro più bonus, firmando un contratto da circa 5 milioni di euro a stagione per quattro anni. Con i soldi ricavati dalla sua cessione, la Juve potrà dare l’assalto a Jadon Sancho: il club bianconero e il Manchester United sono infatti a un passo dall’intesa definitiva sulla base di un prestito oneroso (circa 7 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni. Giornata di arrivi anche in casa Napoli: accolto da un vero e proprio bagno di folla azzurro, Romelu Lukaku è atterrato quest’oggi a Roma dove, presso la clinica Villa Stuart ha sostenuto le visite mediche. L’ex Inter e Roma, che a Napoli ritroverà mister Antonio Conte, si legherà al Napoli con un accordo triennale da circa 8 milioni di euro. Al Chelsea andranno invece 30 milioni più una percentuale su un’eventuale futura rivendita del giocatore. Domani, invece, sarà il giorno dell’arrivo in Italia di Scott McTominay, altro rinforzo di qualità acquistato dal Manchester United per una cifra prossima ai 30 milioni. Sul fronte delle uscite, invece, si riapre la pista araba per Victor Osimhen, con l’Al-Ahli che sembra fare sul serio. Si scalda anche l’asse tra Milan e Roma: rossoneri e giallorossi hanno infatti ripreso i contatti per uno scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham: i capitolini chiedono il cartellino del belga e circa 10 milioni, mentre il Milan oltre a Saelemaekers è disposto a mettere sul piatto soltanto 5 milioni. La sensazione è però che l’affare possa andare in porto perché i giocatori hanno di fatto già dato il loro assenso al cambio di casacca. Milan e Roma duellano però sul mercato per assicurarsi Manù Koné del Monchengladbach: il club tedesco per lasciar partire il suo gioiello chiede poco più di 20 milioni, mentre è ferma a 15 l’offerta di Milan (che deve però cercare di cedere Bennacer) e Roma. Nel frattempo, il Milan, dopo la partenza di Adlì si è cautelato chiudendo positivamente la trattativa per portare in rossonero il centrocampista classe 2005 Silvano Vos: all’Ajax andranno 2.5 milioni di parte fissa e altrettanti di bonus. La Roma, invece, si è rinforzata in difesa acquistando l’austriaco Kevin Danso, già sbarcato a Roma. Infine, sembra essersi sbloccata la trattativa per portare Tomas Palacios, che ha già sostenuto le visite mediche, all’Inter: i nerazzurri garantiranno a Rivadavia e Talleres una cifra prossima ai 6.5 milioni di euro più bonus.