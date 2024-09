Calciomercato, Napoli: ufficiale Lukaku e pronto anche il colpo McTominay

Milano, 29 agosto 2024 – Ultimi giorni di calciomercato estivo e ultimi colpi in arrivo da parte delle squadre che necessitano di rinforzi in vista della nuova stagione appena iniziata. Il colpaccio di giornata lo ha messo a segno il Napoli che, dopo un lunghissimo corteggiamento, è riuscito a chiudere per l’ingaggio di Romelu Lukaku. Il roccioso attaccante belga, che nella giornata di ieri era arrivato a Roma per le visite mediche e si era poi trasferito nel capoluogo partenopeo, arriva in azzurro con la formula dell’acquisto a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto che lo lega al club del preidente De Laurentiis fino al 30 giugno 2027. Nelle gerarchie di mister Conte, che proprio oggi ha detto “Per Lukaku metto la mano sul fuoco”, il classe 1993 prenderà il posto di Victor Osimhen, che non rientra più nelle gerarchie azzurre e potrebbe presto fino in Arabia Saudita, dove l’Al Ahli è pronto a ricoprirlo d’oro. Per rinforzare il centrocampo, invece, il Napoli ha piazzato un altro importante colpo: in città, accolto da un bagno di folla, è approdato anche Scott McTominay, in arrivo dal Manchester United per una cifra vicina ai 30 milioni; l’ormai ex United potrebbe però non essere l’ultimo puntello a centrocampo, perché il Napoli segue con grande interesse Arthur, fuori dal progetto tecnico della Juventus di Thiago Motta. Proprio in casa Juventus, intanto, Giuntoli e il team di mercato juventino continuano a lavorare per regalare a mister Motta un altro esterno di estrema qualità come Jadon Sancho. Trovare la giusta quadratura del cerchio con il Manchester United per riuscire Portare in bianconero l’inglese classe 2000 è però tutt’altro che semplice: il giocatore percepisce infatti uno stipendio vicino ai 20 milioni di euro lordi e non c’è accordo tra le due società per la ripartizione dello stesso. È invece ad un passo l’accordo tra Roma e Milan per lo scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers: le due società stanno infatti limando sempre più le distanze e già domani potrebbe arrivare l’intesa definitiva: ai giallorossi, in cambio della punta inglese, dovrebbero arrivare il belga e una cifra di poco superiore ai 5 milioni. Milan e Roma duellano però tra di loro per un obiettivo comune: Manù Koné del Borussia Monchengladbach, che viene valutato dai tedeschi circa 20 milioni. Proprio dallo scambio Abraham-Saelemaekers potrebbero arrivare i soldi utili ai giallorossi, che intanto hanno salutato Karsdorp (rescissione consensuale) e potrebbero cedere anche Bove, per chiudere quest’affare, che a sua volta il Milan può portare a termine solo in caso di cessione di uno straniero over 22 (Bennacer il maggiore indiziato). Per i rossoneri, che hanno nel frattempo chiuso il colpo Silvano Vos (2.5 milioni di parte fissa e altrettanti di bonus all’Ajax), sullo sfondo c’è anche l’ipotesi Adrien Rabiot, che è sì svincolato ma ha alti costi di ingaggio. Infine, domani dovrebbe essere la giornata decisiva per l’approdo all’Inter di Tomas Palacios: sono stati limati tutti i dettagli tra l’Inter, Indipendiente Rivadavia e Talleres e il centrale classe 2003 è pronto a vestire la casacca nerazzurra con un contratto di durata quinquennale.