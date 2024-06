Calciomercato Serie A, affari ufficiali: Douglas Luiz alla Juve e Noslin alla Lazio

Milano, 30 giugno 2024 – Alla fine sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’ufficialità: Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juventus. A dare l’annuncio è stato lo stesso club bianconero che verserà nelle casse dell’Aston Villa una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Ai “Viallians” dovrebbero invece trasferirsi i bianconeri Samuel Illing Junior ed Enzo Barrenechea, ma con un’operazione che – contrariamente a quanto si è ipozzato inizialmente – è separata dall’approdo di Douglas Luiz a Torino: “Ciao Juventini, sono davvero felice di essere diventato un giocatore bianconero e non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Ci vediamo presto e forza Juve” ha dichiarato il brasiliano in un breve video pubblicato sui propri canali social. Chiusa positivamente la trattativa di David Luiz, direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli punta dritto verso Khephren Thuram per regalare un ulteriore rinforzo a centrocampo a Thiago Motta: la Juve è disposta a mettere sul piatto circa 20 milioni per arrivare al francese in forza al Nizza. Tra offerta e domanda c’è ancora una lieve distanza, ma la sensazione è che possa essere presto colmata. Giornata decisamente importante anche in casa Lazio che ha ufficializzato l’approdo in biancoceleste di Tijjani Noslin, acquistato a titolo definitivo dall’Hellas Verona a cui andranno circa 15 milioni di euro. Il club capitolino, però, non intende fermarsi e in queste ore ha di fatto definito anche l’operazione che porterà a Roma il trequartista nigeriano Dele Bashiru, proveniente dai turchi dell’Hatayspor, che cederanno il giocatore in prestito con obbligo di riscatto per circa 6 milioni di euro. Sulla sponda opposta del Tevere, la Roma lavora per assicurarsi le prestazioni del difensore argentino Nicolas Valentini e del centrocampista francese Enzo Le Feé. La Fiorentina ha invece ufficializzato tre addii illustri come quelli di Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan e Gaetano Castrovilli, che lasciano il club viola a parametro zero dopo la scadenza dei rispettivi contratti. Per quanto riguarda le entrate, il club toscano ha messo nel mirino di mercato Nicolò Zaniolo: arrivare al talento ex Roma, rientrato al Galatasaray dopo la parentesi in prestito all’Aston Villa, è però tutt’altro che semplice perché sul giocatore è fortissimo anche l’interesse dell’Atalanta, che parte in pole position nella corsa per accaparrarselo. I turchi chiedono una cifra superiore ai 20 milioni per lasciarlo partire. Molto attivo anche il Milan che continua a lavorare sottotraccia per dare rinforzi di qualità al nuovo tecnico Fonseca: proseguono infatti incessanti e sottotraccia i contatti per portare in rossonero Youssuf Fofana e Carney Chukwuemeka: per il francese in forza al Monaco il club di via Aldo Rossi non vorrebbe spendere più di 20 milioni (a fronte dei 25 richiesti dai monegaschi), mentre per portare a Milanello il centrocampista inglese si punta a un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri restano poi vigili più che mai anche sul mercato degli attaccanti. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Joshua Zirkzee che da domani può lasciare il Bologna per 40 milioni di euro. Una clausola che il Milan si è detto disposto a pagare. Lo scoglio fino ad ora invalicabile restano i 15 milioni di commissioni chiesti dall’agente del giocatore, su cui è forte anche il Manchester United che potrebbe sferrare l’attacco vincente anche se è difficile che il futuro dell’olandese venga deciso prima della fine degli Europei.