Calciomercato Serie A: la Juve stringe per Thuram. Milan su Fofana e Chukwuemeka

Milano, 29 giugno 2024 – La Juventus si conferma senza dubbio una delle società più attive in questo primo scorcio della sessione estiva del calciomercato: dopo aver messo in cassaforte il colpo Douglas Luiz (manca infatti ormai soltanto l’ufficializzazione per sancire l’approdo a Torino del brasiliano che arriva dall’Aston Villa, a cui vanno 25 milioni più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samiuel Illing Junior), infatti, il team di mercato bianconero – guidato dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli – ha messo nel mirino anche Khephren Thuram per cercare di dare ulteriore sostanza e qualità alla linea di centrocampo. La Juve ha messo sul piatto una cifra non lontana dai 20 milioni di euro per cercare di convincere il Nizza a lasciar partire il ventitreenne figlio dell’ex bianconero Lilian e fratello minore di Marcus, attaccante dell’Inter. L’intesa con i transalpini non sembra molto lontana anche se il club rossonero ritiene la cifra offerta dalla Juve ancora troppo bassa. Il vero sogno della dirigenza della Vecchia Signora si chiama Teun Koopmeiners: arrivare all’olandese in forza all’Atalanta è però tutt’altro che semplice, perché il giocatore ritenuto una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro da mister Giampiere Gasperini. Per provare a scalfire la cortina di ferro eretta dal club orobico attorno al suo gioiello potrebbero servire almeno 60-70 milioni: una cifra di cui al momento i bianconeri non dispongono. Qualora, però, riuscissero a cedere una pedina di valore, come ad esempio Chiesa, non ritenuto incedibile da Thiago Motta, le cose potrebbero cambiare.

Per rinforzare la mediana, i bianconeri hanno seguito anche Youssuf Fofana che ora è diventato uno dei principali obiettivi di mercato del Milan: i rossoneri sono pronti a piazzare il colpo di reni vincente per assicurarsi il francese legato al Monaco da un contratto in scadenza a giugno 2025. L’offerta è di 25 milioni e la sensazione è che dopo l’Europeo possa arrivare la definitiva fumata rossonera. Gli intrecci che legano sul mercato le rotte di Milan e Juventus non sono però finiti, perché i rossoneri restano vigili anche sui profili di Adrien Rabiot, che non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto con i bianconeri, e di Carney Chukwumeka, già seguito lo scorso anno e in uscita dal Chelsea: i Blues, che come la vorrebbero però cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre il club di Via Aldo Rossi punterebbe a imbastire un affare in prestito con diritto di riscatto. Discorso del tutto simile per Lukaku, che però il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo e per non meno di 40 milioni. I rapporti tra Milan e Blues restano comunque ottimi dopo gli affari Pulisic-Loftus-Cheek dello scorso anno e non è escluso che si possa trovare su entrambi i fronti la giusta quadratura del cerchio. Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera si sta guardando attorno e per rinforzare l’attacco – con Zirkzee che pare sempre più vicino al Manchester United – pensa anche ai nomi di Dominic Calwert-Lewin e Armando Broja, di proprietà sempre del Chelsea e reduce dal prestito al Fulham. A Roma, intanto, Lazio e Roma si muovono rispettivamente sui fronti Noslin e Le Fee, trattative che sembrano in dirittura d’arrivo, mentre l’ambiziosissimo e neopromosso Como, dopo l’ingaggio Belotti, è pronto al colpo ad effetto anche in difesa: i lariani sono infatti in trattativa con l’ex Real Madrid e United Raphael Varane.