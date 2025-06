Calciomercato, trattative e rumors di oggi: per Bonny visite con l'Inter in settimana

Milano, 29 giugno 2025 – Mentre negli Stati Uniti l’Inter si prepara per la terza sfida del Mondiale per club contro i brasiliani della Fluminense, nella sede del club nerazzurro si continua a lavorare sul mercato per dare rinforzi di qualità a mister Cristian Chivu. E il prossimo acquisto sarà un giocatore che il nuovo tecnico nerazzurro conosce molto bene: l’Inter in queste ore ha infatti definito gli ultimi dettagli per l’approdo alla Pinetina di Ange-Yoan Bonny. Al Parma, ormai ex club dell’attaccante nativo di Auberville, in Francia, andranno 23 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore è atteso a Milano nella giornata di martedì per sottoporsi alle visite visite mediche che precedono la firma su un contratto di durata quinquennale da circa 2 milioni a stagione. È atteso a Milano nei primi giorni della settimana anche il prossimo acquisto del Milan: Samuele Ricci.

Tutto fatto ormai da ieri tra rossoneri e Torino: il giocatore approderà alla corte di Massimiliano Allegri per una cifra prossima ai 25 milioni. Il centrocampista classe 2001 – così come nel caso del passaggio di Bonny all’Inter - si legherà al club rossonero con un contratto di cinque stagioni. Oltre all’azzurro, per dare qualità e quantità alla mediana, il Milan spinge però sul fronte Jashari. Far cedere il Bruges non è però affatto facile: sertvono infatti almeno 35 milioni, cifra a cui i rossoneri si potrebbero avvicinare con alcuni bonus. Il Milan deve però stare molto attento alla concorrenza tedesca del Borussia Dortmund. Per l’attacco resta invece concreto l’interesse per Dusan Vlahovic in uscita dalla Juventus, ma prende quota anche la suggestione Viktor Gyokeres, per il quale lo Sporting Club do Portugal chiede 70 milioni. Oggi, intanto, in casa Milan sono state ufficializzate anche le partenze – da tempo nell’aria – di Tammy Abraham e Luka Jovic, mentre potrebbe restare a Milanello Alexis Saelemaekers, rientrato dopo il prestito alla Roma e stimato da Allegri. Sullo svedese, che quest’anno ha messo assieme 43 gol e 15 assist in 50 partite giocate c’è però, anche l’interesse più che concreto della Juventus e dell’Arsenal, destinazione molto gradita al giocatore. Per questo, il club bianconero non abbandona affatto anche la pista che porta al canadese Jonathan David, libero da vincoli dopo la fine del contratto con il Lille. L’intesa con il giocatore per un contratto da circa 6 milioni a stagione c’è già, ma vanno giocoforza abbassate le richieste di commissioni dell’entourage del giocatore. Decisamente scatenato anche il Como che, in attesa di capire se potrà abbracciare Morata e Thiaw, si è assicurato le prestazioni di Jesus Rodriguez del Betis Siviglia per 22 milioni più tre di bonus e si avvicina a Jayden Addai dell’AZ Alkmaar. Infine, il Napoli campione d’Italia sta cercando di capire quale sarà il futuro di Osimhen ma pensa anche ad altri rinforzi in attacco con i nomi di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca (su cui è piombato anche l’Atletico Madrid) che sono in cima alla lista dei desideri, mentre la Roma si prepara a salutare Angelino, pronto ad andare in Arabia (per sostituirlo si pensa a De Cuyper, su cui c’è anche il Milan).