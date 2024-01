"Caldiero vince 2-0 contro Desenzano e si conferma capolista del girone B"

Una partenza subito in salita impedisce al Desenzano di frenare la corsa del Caldiero, capolista del girone B, verso la serie C. I vicentini confermano il primato e si impongono 2-0 grazie alle reti di Mondini e Bithiene, firmate rispettivamente dopo 4’ e 25’. La formazione gialloverde controlla con autorità la situazione e mantiene inviolata la rete difesa da Kuqi. L’avvio lanciato consente alla compagine di Soave, ex di turno, di gestire la partita nel modo desiderato, impedendo a Paloschi e compagni di rendersi veramente pericolosi. Il copione della partita non cambia nella ripresa, con il Caldiero che, grazie all’attenta regia di Filiciotto, punta soprattutto a gestire la situazione, mentre la compagine biancazzurra cerca di aumentare i giri del proprio motore per firmare il gol che potrebbe cambiare il finale. Il punteggio, però, non cambia più e il triplice fischio dell’arbitro rimanda l’inseguimento del Desenzano ad una zona playoff che si sta allontanando.

L.M.