CAMBIO SGRADITO. Mbappé-Luis Enrique. Ancora scintille

Aspettando un annuncio che ancora non arriva, Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Paris Saint-Germain, anche per le sue continue scaramucce verbali con il tecnico Luis Enrique. Che Mbappè sia ormai in procinto di lasciare il club della capitale transalpina è cosa nota da tempo, in pratica da quando l’asso della nazionale francese ha rifiutato le ricchissime offerte per rinnovare il contratto, arrivando a scadenza.

Nel corso di Marsiglia-PSG di Ligue 1, domenica sera, partita vinta dai parigini per 2-0, Mbappé è stato richiamato in panchina intorno al 20’ della ripresa ed è stato sostituito da Gonçalo Ramos.

Non è la prima sostituzione per l’attaccante francese in questa stagione, ma stavolta Mbappé non l’ha presa bene. Dalle immagini si nota il capitano sfilarsi la fascia e lasciare il rettangolo di gioco alquanto infastidito e stupito per la decisione di Luis Enrique.