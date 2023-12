Campionato primavera. Inter, show a Lecce. Milan ko col Verona

L’Inter chiude il 2023 restando al primo posto dopo aver sconfitto i campioni d’Italia del Lecce per 4-1. In Salento i nerazzurri hanno trovato i tre punti dopo cinque turni terminati 1-1: al vantaggio su punizione di Stankovic ha risposto la rete di Pascalau ma l’Inter è salita in cattedra trovando il gol con Kamate, poi con Di Maggio (tiro deviato da Borbei) e, infine, ancora con il classe 2004 francese. La capolista ha preso il largo sfruttando il ko della Roma nel derby e la sconfitta casalinga del Milan che, contro l’Hellas Verona, è caduto per 3-2 sotto i colpi di Diao, Agbonifo e Dentale all’ultimo secondo di match: privo di capitan Zeroli, aggregato alla prima squadra, il Diavolo ha rischiato di incassare il tris anche prima dell’intervallo ma il rigore di Diao è terminato sul palo. Inutili gli acuti di Traoré e Simmelhack: ora la vetta dista 4 punti.

Ilaria Checchi