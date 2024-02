Campo impraticabile al Breda. Pro Sesto-Alessandria rinviata a data da destinarsi

Niente da fare: la partita in programma ieri sera tra Pro Sesto e Alessandria non si è giocata. Rinvio a data da destinarsi, invece, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio Breda di Sesto San Giovanni. La partita sarebbe dovuta iniziare alle 20.45, ma le condizioni del campo erano da subito sembrate proibitive causa pioggia. Da qui la decisione di temporeggiare, ma dopo due sopralluoghi, alle 21.30, è stato ufficializzato il rinvio. Slitta così lo scontro tra fanalini di coda. La Pro Sesto è penultima, reduce da 2 pari consecutivi e non vince da 10 partite. L’Alessandria è ultimo a -5 dai sestesi: per i grigi il successo manca invece da 11 giornate.