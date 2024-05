Cannara, bentornato in Eccellenza. La formazione di Ortolani batte 3-0 la Pontevecchio nella finale playoff: "Abbiamo realizzato un capolavoro»

PONTEVECCHIO

0

CANNARA

3

PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Cucchiararo; Nofri, Biavati (40’st Monacchia), Checcaglini, Cesaroni (10’st Bamba); Mancinelli, D’Ambrosio; Vinciarelli (28’st Barboni), Pierassa (14’st Mariucci), De Pretis (14’st Sisani); Castelletti. A disp. Pignatta, Costantini, Toscano, Sevieri. All. Caldarelli.

CANNARA (3-5-2): Cosimetti; Cardoni, T. Baglioni, Mattia; F. Baglioni, Roselli, Camilletti, Fa. Ferrario, Senigaglia (26’st Frustini); Bazzoffia (10’st Raccichini, dal 25’st Della Vedova), Fr. Ferrario (38’st Luce). A disp. Liotti, Bastianini, Petterini, Manuali. All. Ortolani.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Nika di Terni e Conicella di Città di Castello).

Reti 9’pt e 9’st Fr. Ferrario, 46’st Della Vedova. NOTE: spettatori: 1000 circa. Ammoniti Cardoni, Camilletti (C), Bamba, Nofri (P).

Il Cannara scrive la storia. La formazione di Ortolani batte 3-0 la Pontevecchio nella finale playoff di Promozione e vola in Eccellenza dopo una stagione iniziata nel peggiore dei modi con la squadra penultima in classifica alla sesta giornata, prima del cambio in panchina. Poi l’avvento di Ortolani, 50 punti in 26 gare e tre finali playoff vinte una dietro l’altra. L’ultima, la più importante, a Bastia, dove già 7 anni fa il Cannara aveva festeggiato la vittoria della coppa di Promozione. Eppure a partire meglio è la Pontevecchio con Vinciarelli. Al primo affondo però il Cannara passa. La stoccata decisiva è proprio di Franco Ferrario al 9’ che, dopo la doppietta al Campitello, si ripete anche contro la Pontevecchio. La Pontevecchio però non ci sta e Mancinelli prova subito la specialità della casa ma trova un super Cosimetti a dirgli no con l’aiuto della traversa. Al rientro dall’intervallo la Pontevecchio spinge sul gas e quando Nofri pennella dalla destra per la testa dello specialista D’Ambrosio, Cosimetti tira fuori una parata che vale un gol. Mani nei capelli per i ponteggiani che insistono ma al 53’ è ancora Cosimetti a tirare giù la saracinesca sulla sventola di Castelletti. Come nel primo tempo, al primo affondo della ripresa il Cannara va di nuovo in gol. Franco Ferrario ha il piede caldo e da lì non sbaglia: 2-0 Cannara e adesso si mette in discesa per i rossoblù. Sì perché il Cannara amministra senza rischiare il doppio vantaggio concedendo alla Pontevecchio solo due tentativi del solito Mancinelli. Cosimetti però si prende la nomination come migliore in campo sventando prima al minuto 70 sulla botta dalla distanza del 10 ponteggiano poi sul secondo tentativo, su calcio piazzato stavolta, firmato sempre Mancinelli. In pieno recupero il Cannara trova anche il tris, in contropiede, con il neo entrato Della Vedova innescato da un superlativo Cardoni. Assist di un 2005, gol di un 2004. Triplice fischio di Bartolucci e a Cannara domenica 19 maggio 2024 si riscrive la storia.