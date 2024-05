Capolavoro Giana. Serve un’altra impresa in casa della Triestina

"Grande partita, grande entusiasmo, grande mentalità". Tony Renis aveva affidato a Mina la sua "grande, grande, grande". A Gorgonzola, tutt’altra musica. Ma altrettanto celestiale, da quando la Giana si è affidata ad Andrea Chiappella. Prima l’immediato ritorno in Serie C, poi il piazzamento playoff. A seguire il 3-0 rifilato alla Pro Vercelli martedì, per staccare il biglietto per il Nereo Rocco di Trieste, dove sabato alle 20.30 i biancazzurri giocheranno il secondo turno contro la Triestina. Il tutto con una rosa composta per la stragrande maggioranza di esordienti tra i professionisti. Ma che esordienti. Parole? Numeri: Maguette Fall, 15 gol. Il soprannome "mago" tutt’altro che casuale. Andrea Franzoni: 8 reti, da centrocampista a tuttocampista, proprio come Alessandro Lamesta (7 assist), entrambi da anni nei dilettanti e ora protagonisti anche e a maggior ragione al cospetto di piazza blasonate. Come quella vercellese, nell’ultima sfida stravinta. E ora? "Andremo in uno stadio importante sempre con il nostro solito spirito vincente. Siamo partiti per salvarci, ma ci eravamo detti che avremmo dovuto crescere costantemente. E così è stato". Chiappella è calmo, riflessivo. Ma gli occhi sorridono e l’entusiasmo si percepisce. Basti pensare allo storico dirigente biancazzurro, Angelo Colombo, che negli spogliatoi ha dovuto fare anche un passaggio, vestito, sotto la doccia. Entusiasmo figlio delle prestazioni, più che dei risultati arrivati comunque di conseguenza: squadra camaleontica, di passo, capace di manovrare ma anche di ripartire. Come con la Pro Vercelli: "Avevamo due piani, siamo stati bravi a capire che non saremmo riusciti a palleggiare come al solito visto il loro forse pressing. Così siamo andati più in verticale". Scacco matto: doppietta di Maguette Fall, nel mezzo il timbro di Pinto. Sabato, alle 20.30, bisognerà vincere per forza, mentre la Triestina potrà anche pareggiare.