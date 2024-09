Carrarese, c’è il Sassuolo. Prove di formazione e il rebus delle assenze. Ancora test al ’Del Freo’

La Carrarese in versione anti-Sassuolo potrebbe dover fare i conti ad oggi con diverse defezioni. Nella partitella in famiglia di sabato contro la Primavera 3 di Andrea Danesi sono mancati all’appello 5 giocatori che si sono allenati a parte (Cartano, Cerri, Falco, Zanon e Maressa). Agli assenti bisogna aggiungere Hermannsson e Shpendi, impegnati in giro per l’Europa con le rispettive nazionali. Hjortur si è riscattato con la maglia dell’Islanda giocando a Reykjavík l’intera partita vinta contro il Montenegro (2-0) nella league B della Uefa Nations League. Il 29nne difensore, fresco acquisto della Carrarese, stasera (ore 20.45) sarà impegnato in Turchia sempre con la sua nazionale e non tornerà a disposizione di mister Calabro prima di mercoledì.

La difesa apuana potrebbe quindi tornare a essere imperniata domenica sul trio che ha tirato la carretta nello scorso campionato (Coppolaro, Illanes e Imperiale) o in alternativa ’rispolverare’ Oliana che ha fatto il suo nelle due gare giocate da titolare visto che Hermannsson ha le scorie della nazionale da smaltire. Domani, alla ripresa degli allenamenti in casa azzurra, dovrebbe rivedersi Stiven Shpendi che venerdì scorso ha guidato l’attacco dell’Albania Under 21 al successo in casa della Svizzera (2-1) in una gara di qualificazione agli Europei di categoria. La punta arrivata in prestito dall’Empoli, proprio per i giorni trascorsi lontano da Carrara potrebbe non essere ancora ritenuta pronta a partire titolare. Nel caso il mister di Melendugno si affiderebbe anche qui all’usato sicuro con i vari Panico, Finotto e Capello sugli scudi. Le alternative non mancano, ci sono anche Palmieri e Cherubini arruolabili mentre Cerri e Falco per i momentanei problemi fisici sono un po’ indietro nelle gerarchie. Sulla fascia destra perdurando la sosta ai box di Zanon dovrebbe avere un’altra chance di partire dall’inizio Devid Bouah, positivo nel debutto a Catanzaro. A centrocampo, infine, Schiavi e Capezzi rimangono le certezze ma Zuelli e Giovane con la loro freschezza ed aggressività sono opzioni di rilievo. Riguardo agli ultimi arrivati Cavion sta già lavorando col gruppo ma avrà bisogno di tempo per mettersi in pari coi compagni. Un discorso che a maggior ragione vale per Maressa che deve recuperare da un problemino fisico e fa un lavoro differenziato. Le risposte sulla formazione da mandare in campo domenica a Pisa contro il Sassuolo Antonio Calabro le troverà alla fine di questa settimana di allenamento con la Carrarese impegnata al centro sportivo Del Freo di Montignoso. E’ la terza settimana di spostamenti per la squadra azzurra, allo stadio dei Marmi sono in corso i lavori di rifacimento del manto in erba sintetica. Ad oggi non c’è una data certa per il rientro a casa. Gianluca Bondielli