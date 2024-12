Szczesny ancora a secco di minuti giocati: “Iñaki Peña merita più di me”

Bacellona, 21 dicembre 2024 – Lo scorso 27 agosto, Wojciech Szczesny aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato, dopo aver risolto il suo contratto con la Juventus. Tramite i suoi social, l’estremo difensore polacco aveva annunciato di aver dato tutto per il calcio e di non essere pronto per una nuova avventura tra i pali di un’altra squadra. Poco più di un mese dopo, precisamente il 2 ottobre, il portiere polacco ha cambiato idea, accettando l’offerta del Barcellona e firmando un contratto fino al giugno del 2025. I blaugrana, infatti, avevano appena perso Ter Stegen fino al termine della stagione a causa della rottura del legamento crociato durante la partita contro il Villarreal, e per correre ai ripari hanno deciso di contattare proprio l’ex estremo difensore della Juventus, fresco di ritiro. Dal suo arrivo in catalogna, però, Szczesny non ha giocato nemmeno un minuto, osservando tutte le sfide dei blaugrana dalla panchina.

Flick, infatti, ha sempre schierato il venticinquenne Iñaki Peña, che ormai è a tutti gli effetti l’estremo difensore titolare della porta del Barcellona. Intervistato ai microfoni di Eleven Sports, il portiere polacco ha parlato della situazione legata al suo mancato debutto con la maglia del Barça, difendendo la scelta del tecnico tedesco e spendendo delle buone parole per il suo collega spagnolo. “Non so quando debutterò, fin dal primo giorno in cui sono arrivato ho sempre detto che l’obiettivo primario sarebbe stato quello di rimettermi in forma”, ha detto Szczesny, che ha poi aggiunto: “La mia famiglia è molto felice di stare qua ed è questo il motivo principale per il quale siamo venuti. Ora mi sento pronto per giocare, ma non sono frustrato dagli zero minuti giocati finora, se fossi stato io il mister avrei fatto le stesse scelte”. Per quanto riguarda Iñaki Peña, invece, Szczesny ha detto che “è un ragazzo che merita fiducia”, e ha sottolineato come, dopo le prestazioni negative della squadra, il suo primo pensiero è sempre stato quello di difendere il suo collega di reparto, dimostrando come il Barcellona sia effettivamente più di un semplice club. Questa sera, alle 21, i blaugrana ospiteranno l’Atletico Madrid nel match valido per la diciottesima giornata di Liga: gli uomini di Flick arrivano al big match con una sola vittoria nelle ultime cinque in campionato, mentre i colchoneros sono reduci da sei vittorie consecutive. Entrambe le squadre sono in testa a quota 38, ma l’Atletico Madrid ha una gara in meno, perciò la gara di oggi è importantissima per entrambe le squadre, e anche per il Real che osserva a meno uno…