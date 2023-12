Carrarese, non basta Schiavi. La Recanatese resiste e strappa il pari

Carrara, 2 dicembre 2023 – Non basta un rigore di Schiavi a regalare la vittoria alla Carrarese. La squadra di Dal Canto si fa rimontare da Carpani e getta alle ortiche la possibilità di conquistare una vittoria importante.

Molto contestata la direzione di gara, in particolare sul gol del pari della Recanatese. In quel momento c'era infatti un giocatore della Carrarese a terra per un colpo alla testa.

CARRARESE-RECANATESE 1-1

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Coppolaro, Imperiale; Zanon (20' st Belloni), Della Latta, Schiavi (35' st Cerretelli), Palmieri (20' st Zuelli), Cicconi; Capello, Panico. In panchina: Tampucci, Mazzini, Di Gennaro, Cartano, Raimo, Opoola. Allenatore: Dal Canto.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Peretti, Ricci, Ferrante; Mane (19' pt Egharevba), Prisco, Gomez (46' st Morrone), Carpani (40' st Canonici), Quacquarelli; Sbaffo, Melchiorri (31' st Giampaolo). In panchina: Tiberi, Mascolo, Senigagliesi, Lipari, Ferretti. Allenatore: Pesaresi.

ARBITRO: D'Eusanio di Faenza.

RETI: 31' pt Schiavi (rigore), 45' pt Carpani.

Note: spettatori circa 1.500, incasso non comunicato, ammoniti Sbaffo, Coppolaro, Panico, angoli 10-3 per la Carrarese, recupero 2' e 4'. Il tecnico della Recanatese Pagliari, influenzato, ha seguito la gara dalla tribuna, in panchina il vice Pesaresi.