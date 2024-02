La Carrarese prende uno schiaffo ma ne restituisce cinque. Altra vittoria pesante

Carrara, 25 febbraio 2024 – La Carrarese prende subito uno schiaffo ma poi ne rifila cinque al Sestri Levante. Ospiti in vantaggio già al 4’ su “frittata” combinata da Capezzi con un retropassaggio corto per Bleve. Fossati viene steso in area e Pane realizza il rigore. La Carrarese la ribalta in soli 3 minuti dal 15’ al 17.

Prima segna capitan Imperiale riprendendo un tiro respinto di Di Gennaro e poi è Candiano a farsi autogol su cross insidioso di Cicconi. Le cose per i liguri si complicano ulteriormente al 35’ quando Podda viene espulso per un fallaccio su Palmieri. In dieci gli ospiti fanno comunque paura prima del riposo con un’inzuccata da angolo di Pane. Nella ripresa, però, non c’è più partita. Gli azzurri rischiano una sola volta su tiro di Candiano ma poi segnano a raffica. Al 58’ triplica Panico deviando di petto una corta respinta del portiere su cross del solito Cicconi. Al 63’ segna Schiavi di testa su assist di Zanon, al 75’ Capezzi imbecca Finotto che insacca in scivolata.

Carrarese-Sestri Levante 5-1, il tabellino

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (66’ Della Latta), Di Gennaro, Imperiale; Zanon (82’ Maccherini), Capezzi, Schiavi (66’ Zuelli), Cicconi (82’ Cerretelli); Palmieri (52’ Finotto), Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Boli. All. Calabro.

SESTRI LEVANTE (4-5-1): Anacoura; Matteucci, Pane, Oliana (60’ Regini), Podda; Clemenza (69’ Troiano), Candiano (60’ Andreis), Sandri, Parlanti (69’ Vaughn), Gala; Fossati (48’ Omoregbe). A disp. Balducci, Raspa, Schirru, Grosso, Raggio Garibaldi. All. Barilari. Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Fratello di Latina e Pizzoni di Frattamaggiore; quarto ufficiale El Ella di Milano.

Marcatori: 4’ Pane (S), 15’ Imperiale (C), 17’ Candiano autorete (C), 58’ Panico (C), 63’ Schiavi (C), 75’ Finotto (C).

Note: spettatori 1298 per un incasso di euro 5.264,00; corner 8-2; espulso al 35’ Podda (S); ammoniti Clemenza, Illanes, Pane, Zanon, Panico; recupero 2’ e 3’.

Gianluca Bondielli