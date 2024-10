Carrarese travolgente: tre gol al Cittadella in 45 minuti

Carrara, 26 ottobre 2024 – Basta un tempo ad una Carrarese finalmente cinica per mettere in ghiaccio il match col Cittadella prendendosi i primi tre punti in serie B allo stadio dei Marmi. Gli ospiti partono pimpanti conquistando tre corner sull’ultimo dei quali al 10’ Palmieri salva il gol immolandosi sul tiro ravvicinato in mischia di Amatucci. Gli azzurri, però, colpiscono alla prima ripartenza.

Al 13’ Cicconi, lanciato da Cherubini, sbaglia il cross con quattro compagni in area e un solo difensore veneto ma si rifà nel giro di pochi secondi centrando di nuovo per l’inzuccata vincente di Cerri.

La reazione del Cittadella sta tutta in una girata a lato di Desogus al 19’ sempre su angolo ma al 27’ subisce il raddoppio con la complicità di Kastrati che esce in scivolata fuori della propria area su una palla impossibile da prendere per Cherubini.

Il rinvio capita sui piedi di Cerri che a porta vuota insacca dalla trequarti. Gli ospiti accusano il colpo. Cassano al 34’ si presenta in area ma conclude fuori. Sul fronte opposto è ancora letale la squadra di Calabro.

Al 37’ grande cambio di campo di Palmieri che serve di prima intenzione Cherubini: dribbling a rientrare e tiro secco sotto la traversa. Prima del riposo i padovani rischiano ancora grosso al 45’: azione tutta in verticale Schiavi, Palmieri, Bouah con l’esterno che in area colpisce in pieno il palo.

La ripresa ha poca storia con la Carrarese che controlla senza troppi affanni un Cittadella poco convinto nella rimonta.

Al 54’ dopo uno scambio veloce in attacco Rabbi si presenta davanti a Bleve che ne neutralizza la conclusione. Al 56’ il portierone azzurro smanaccia fuori un tiro cross di Vita. Il match scivola via senza troppi sussulti. All’84’ Falco si produce in una percussione centrale con assist per Finotto che in diagonale non inquadra lo specchio. All’89’ Bleve mantiene la porta immacolata opponendosi al diagonale di Ravasio.

Il tabellino

Carrarese-Cittadella 3-0 CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Bouah (61’ Zanon), Capezzi, Schiavi (73’ Giovane), Cicconi; Palmieri (61’ Falco), Cherubini (85’ Guarino); Cerri (61’ Finotto). A disp. Mazzini, Oliana, Zuelli, Belloni, Capello, Panico, Shpendi. All. Calabro. CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli (70’ Cecchetto), Pavan, Masciangelo (67’ Rizza); Vita, Amatucci, Branca; Desogus (67’ Tessiore); Cassano (46’ Ravasio), Rabbi (67’ Pandolfi). A disp. Maniero, Salvi, Piccinini, Tronchin, D’Alessio, Magrassi, Voltan. All. Dal Canto. Arbitro: Rutella di Enna; assistenti Prenna di Molfetta e Biffi di Treviglio; quarto uomo Pasculli di Como, VAR Gualtieri di Asti, AVAR Baroni di Firenze. Marcatori: 13’ e 27’ Cerri (C), 37’ Cherubini (C) Note: spettatori 3176 per un incasso di 37670 euro; angoli 3-8; ammoniti Ravasio; recupero 1’ e 4’.