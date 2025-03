Un colpo di tacco di Torregrossa dà il pari alla Carrarese al 92': col Sudtirol è 2-2

Bolzano, 16 marzo 2025 – Partita pazza al “Druso” con la Carrarese che domina e passa in vantaggio ma nella ripresa si fa raggiungere e addirittura superare nonostante la superiorità numerica per poi riacciuffare il pareggio in pieno recupero con una magia di Torregrossa. Primo tempo perfetto degli azzurri per aggressività, organizzazione e personalità. La Carrarese fa la partita creando un primo grande pericolo per la porta sudtirolese al 16’ con Melegoni che dal limite impegna Adamonis su appoggio di Finotto, abile a lavorare quel pallone.

Un minuto e gli apuani passano. Bella azione sulla sinistra con tacco filtrante di Melegoni e cross al bacio di Zanon per l’inzuccata vincente di Giovane. Il vantaggio non placa gli ospiti che continuano a tenere il pallino del gioco. Il Sudtirol solo nel minuto di recupero prova una sortita con una mezza girata di Veseli sopra la traversa. Nella ripresa il doppio cambio di Castori ed una Carrarese che abbassa il proprio baricentro facilitano i propositi di rimonta del Suditirol. Il pareggio arriva al 59’ su una combinazione dei due attaccanti altoatesini: tacco di Merkaj per Odogwu sulla cui girata in porta sotto misura è bravo Fiorillo ad opporsi col volto ma a due passi è bene appostato Merkaj che non fallisce il tap-in.

Al 66’ Praselik si prende un sacrosanto secondo “giallo” e la gara sembra svoltare a favore della Carrarese che, però, con l’uomo in più subisce al 73’ il gran gol di Molina su girata che si infila in rete dopo aver incocciato sulla traversa. Calabro si gioca tutti i suoi cambi offensivi ed al 92’ lo ripaga Torregrossa che con un sontuoso colpo di tacco su assistenza di Zanon riprende per i capelli la partita.

SUDTIROL-CARRARESE 2-2

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina (88’ Kofler), Belardinelli (46’ Pyythiä), Praszelik, Casiraghi (68’ Tait), Barreca (46’ Davi S.); Merkaj, Odogwu (77’ El Kaouakibi). A disp. Poluzzi, Masiello, Ceppitelli, Mallamo, Martini, Rover, Gori. All. Castori.

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana (77’ Torregrossa), Imperiale, Fontanarosa; Zanon, Zuelli, Schiavi (77’ Capezzi), Giovane (68’ Belloni), Cicconi; Melegoni (68’ Cherubini), Finotto (83’ Cerri). A disp. Ravaglia, Mazzi, Bouah, Milanese, Cavion, Manzari. All. Calabro.

Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Politi di Lecce; quarto uomo Mirabella di Napoli; Var Baroni di Firenze; Avar Di Martino di Teramo.

Marcatori: 17’ Giovane (C), 59’ Merkaj (S), 73’ Molina (S), 92’ Torregrossa (C).

Note: spettatori 4.331 (351 ospiti); angoli 4-7; 66’ espulso Praselik per doppia ammonizione; ammoniti Castori, Oliana, Giovane, Schiavi, Merkaj, Fontanarosa, Capezzi; recupero 1’ e 4’.

Gianluca Bondielli