Carrarese travolta in trasferta dal Catanzaro: finisce 3-1. Non basta lo squillo di Bouah

Catanzaro, 1 settembre 2024 – Niente da fare per la Carrarese, che cade in trasferta contro il Catanzaro per 3-1. Un passo indietro dunque per la formazione di Calabro dopo la prima storica vittoria in Serie B contro il Sudtirol in casa nel turno infrasettimanale. E’ il Catanzaro ad andare in vantaggio nel primo tempo.

Alla fine della prima frazione però la Carrarrese, che pure aveva mostrato a tratti un'ottima personalità, riesce a raggiungere l’1-1 con Bouah. Poi il Catanzaro si scatena e chiude la partita.

La Carrarese, invece, fatica tremendamente sino alla fine nel creare pericoli. Adesso la sosta permetterà ai marmiferi di riordinare le idee e di integrare meglio i nuovi acquisti in vista della gara interna del 15 settembre contro il Sassuolo.

Il tabellino

Catanzaro-Carrarese 3-1

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini (72’ Scognamillo); Cassandro, Pontisso (86’ Pagano), Petriccione (78’ Coulibaly), Pompetti, Situm; Iemmello (72’ Pittarello), Biasci (86’ Seck). A disp. Dini, Turicchia, La Mantia, Ceresoli, Krajnc, Buso, Volpe. All. Caserta.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Hermannsson (60’ Coppolaro), Imperiale; Bouah, Capezzi, Schiavi (46’ Giovane), Cicconi; Finotto (82’ Cerri), Panico (46’ Shpendi); Capello (60’ Cherubini). A disp. Mazzini, Motolese, Oliana, Guarino, Zuelli, Belloni, Palmieri. All. Calabro.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto; assistenti Raspollini di Livorno e Giuggioli di Grosseto; quarto ufficiale Grasso di Ariano Irpino; al Var Miele di Nola, Avar Paganessi di Bergamo.

Marcatori: 34’ Biasci (CT), 43’ Bouah (CA), 45’ Iemmello (CT), 53’ Pontisso (CT).

Note: spettatori 10.000; angoli 0-5; ammoniti Brighenti, Schiavi, Cicconi; recupero 1’ e 4’.