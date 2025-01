La Juve Stabia vince lo scontro tra matricole. Per la Carrarese terzo stop consecutivo

Castellammare di Stabia, 25 gennaio 2025 – Si è svegliata troppo tardi la Carrarese che ha rimediato il terzo ko consecutivo cedendo in casa di una Juve Stabia partita fortissimo. Le “vespe” si sono portate in vantaggio già al 12’ con l’ex Piscopo, che non ha esultato in segno di rispetto per tifoseria azzurra. Il gol è arrivato su un’azione sviluppatasi a destra con Floriani Mussolini sul cui centro Adorante di tacco ha serve all’indietro il compagno che ha calciato a porta vuota dopo l’uscita sbagliata di Chiorra.

Pochissime tracce in campo della Carrarese pericolosa solo al 26’ con un colpo di testa di Finotto fuori misura. Nell’azione seguente la Juve Stabia ha raddoppiato sfruttando un rinvio del portiere. Adorante ha spizzato di testa per Piscopo che gli ha restituito palla in area ed il centravanti di piatto ha freddato Chiorra. Dopo un tiro da fuori a lato di Shpendi i locali hanno sfiorato il tris ma stavolta Adorante ha trovato la risposta di Chiorra sulla sua conclusione ravvicinata su sponda area del solito Piscopo.

Anche nella ripresa i toscani hanno rischiato il tracollo. Al 52’ Adorante ha gonfiato ancora la rete ma il gol è stato annullato per un suo precedente fallo su Illanes. La Carrarese si è scossa dal proprio torpore a partire da metà ripresa. Thiam ha dovuto parare prima un tiro cross di Cherubini (76’) e poi un destro a giro di Shpendi (83’) prima di capitolare a un minuto dalla fine su conclusione di Schiavi deviata da Ruggero. Gli apuani nel recupero si sono gettati all’assalto ma senza trovare il pareggio.

JUVE STABIA-CARRARESE 2-1, IL TABELLINO

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini (67’ Baldi), Leone (74’ Meli), Buglio (81’ Di Marco), Rocchetti; Pierobon (81’ Zuccon); Piscopo (81’ Sgarbi), Adorante. A disp. Matosevic, Signorini, Quaranta, Morachioli, Gerbo, Maistro, Mosti. All. Tarantino.

CARRARESE (3-4-2-1): Chiorra; Coppolaro (46’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon (81’ Bouah), Schiavi, Giovane, Cicconi (74’ Belloni); Palmieri (58’ Cherubini), Shpendi; Finotto (58’ Cerri). A disp. Mazzi, Ferrara, Melegoni, Capezzi, Maressa. All. Calabro.

Arbitro: Santoro di Messina; assistenti Trinchieri di Milano e Scarpa di Collegno; quarto ufficiale Gavini di Aprilia; Var Ghersini di Genova; Avar Rutella di Enna.

Marcatori: 12’ Piscopo (J), 27’ Adorante (J), 89’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3.376 di cui 124 ospiti; angoli 2-7; ammoniti Floriani Mussolini, Rocchetti, Bellich, Pierobon, Cherubini, Cerri; recupero 2’ e 6’.

Gianluca Bondielli