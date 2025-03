Casadei e Ruggeri, ecco il futuro. Nations League, novità Spalletti. Rinforzi giovani per la Germania

Dal relax del suo buen retiro sulle colline di Empoli, Luciano Spalletti l’aveva già anticipato qualche settimana fa, e siccome il ct è abituato ad usare le parole con attenzione, era parso subito chiaro che quel nome, quello di Cesare Casadei, non era stato speso a casa. Lui poi ci ha messo del suo, perché da quando il Torino ne ha riportato in Italia il talento già di livello internazionale (nelle ultime stagioni con le maglie di Chelsea e Leicester), è stato sempre uno dei migliori in campo, dimostrando di meritarsi la fiducia che il ct stava annunciando di voler riporre nei suoi confronti. Per motivi di scocca e di prestanza fisica, certo. Ma anche per la qualità che ha saputo dimostrare in un centrocampo nel quale è stato confermato anche il compagno in granata Samuele Ricci.

E quindi è una sorpresa relativa che ci sia il suo nome nella lista dei 25 azzurri che ieri il ct ha ufficialmente convocato per le due partite di Nations League contro la Germania, quarti di finale molto importanti anche in ottica di qualificazione al mondiale.

Le due partite sono in programma giovedì 20 marzo a San Siro e domenica 23 marzo a Dortmund. In caso di passaggio del turno l’Italia avrebbe la certezza di disputare le Finals per di più in casa, a giugno a Torino, e definirebbe le avversarie del girone di qualificazione ai mondiali: sarebbero Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in caso di sconfitta dovremmo affrontare Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.

E allora la lista: oltre a Casadei, Spalletti ha chiamato per la prima volta anche il difensore dell’Atalanta Matteo Ruggeri, classe 2002 (Casadei è un 2003), e ha richiamato Politano dopo un anno e mezzo, oltre a Zaccagni che aveva saltato le ultime partite in azzurro per infortunio.

Gli azzurri si raduneranno domenica sera ad Appiano Gentile e lavoreranno sempre nel centro sportivo dell’Inter fino a sabato 22 marzo.

I convocati. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham). Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).