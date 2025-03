La Lucchese lotta:: "Vittoria importante per andare avanti"

In questo delicatissimo finale di campionato è emblematica la voglia di lottare che continua a sprigionare la Lucchese nonostante le ben note problematiche societarie e i 6 punti di penalizzazione che attualmente costituiscono un autentico macigno. Al di là di questo però i rossoneri nell’ultimo turno disputato sono riusciti a battere il Campobasso per 2-0.

"È stato centrato un successo importantissimo – ha commentato Ferrarese, direttore sportivo dei toscani –. Non era facile perché contro l’Entella avevamo speso tantissime energie. Nel primo tempo eravamo un po’ stanchi, ma non abbiamo mai mollato e nella ripresa abbiamo giocato bene. Questa partita ci fornisce la spinta per andare avanti. Commoventi, combattivi e avvelenati: la squadra non molla mai come il suo allenatore. Stiamo vivendo una fase molto difficile. Quando non si prendono gli stipendi da ottobre diventa dura per tutti. Come ho già detto più volte, questa squadra l’ho costruita innanzitutto con uomini, poi con giocatori. Spero di centrare una salvezza miracolosa."