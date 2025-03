Le pagelle. Varone torna capitano, quinto centro stagionale. Bene Menna, D’Amore rivelazione della giornata

Raffaelli 6. Un’uscita da brividi in cui non prende il pallone e lascia la porta sguarnita, ma per il resto buona sicurezza.

Alagna 5,5. Tavernelli gli fa venire il mal di testa e gli ospiti attaccano sempre dalla sua parte. Cresce nella ripresa con alcuni buoni anticipi e ripartenze.

Menna 6. Ci mette un po’ a prendere le misure a Ravasio che gli scappa via senza comunque creare pericoli, poi prende sicurezza e non rischia niente.

Piermarini 6,5. Buona prova del centrale bianconero che prende una sciocca ammonizione per ritardare una punizione, ma che di testa è insuperabile.

D’Amore 6,5. La rivelazione di questa giornata. Si fa valere in marcatura, meno in fase offensiva, ma con buona personalità. Esce per i crampi (Dal 34’st Maurizii SV)

Varone 7. Quinto centro stagionale per il centrocampista tornato capitano. Un gran gol su assist di D’Uffizi che toglie l’Ascoli dai guai. Prende una ‘capocciata’ e rimane a terra, ma non molla niente. Ammonito.

Odjer 6. Solita gara generosa, meglio da mezzala che non da regista, prova due conclusioni da fuori area con buona mira poi prende la solita ammonizione e il mister deve sostituirlo per non rischiare niente. (Dal 20’st Baldassin 5,5. Si piazza in mediana cercando di dare il suo contributo senza particolari spunti creativi).

Carpani 6. Finisce la gara da regista spostandosi in posizione centrale. Alterna buone cose ad altre meno precise, ma sta crescendo. Peccato per il consueto cartellino giallo.

Silipo 5,5. Tanta buona volontà, ma anche stavolta la sua prova è carica di errori grossolani anche nei passaggi più semplici. Perde troppi palloni ma il mister lo tiene lo stesso in campo. (Dal 34’st Gagliardi SV)

Corazza 5. Vero che non gli arrivano palloni giocabili ma l’occasione a tu per tu con il portiere il vecchio Joker l’avrebbe trasformata nel raddoppio. Invece prova un tiro a giro senza senso che conferma la sua poca lucidità. (Dal 24’st Ciabuschi 6. Spizza una serie di palloni di testa e lotta anche in difesa in occasione dei corner. Utilissimo).

D’Uffizi 6,5. Prova generosa e di qualità con un paio di buone opportunità e l’assist per Varone sul gol. (Dal 24’st Marsura 6. Si mette sull’esterno sinistro a cercare di tenere palla e far salire la squadra. Lo fa bene).

Mimmo Di Carlo 6,5. Il suo ‘Ascoli Bis’ non strappa applausi sul piano del gioco e delle idee, ma finalmente ritrova la vittoria che era quello che serviva in questo momento. Fa continuamente ruotare i suoi tre centrocampisti cercando di non dare punti di riferimento agli avversari. Buona la mossa di D’Amore terzino sinistro.

Valerio Rosa