Lucchese a un passo dal fallimento, sono ore decisive

Trepidante attesa in casa Lucchese dove la città si prepara a conoscere quale sarà il destino pronto ad attenderla. Sul campo di gioco tecnico e squadra hanno fatto quadrato per onorare al meglio la stagione nonostante le drammatiche vicende societarie, ma la società nelle prossime ore potrebbe comunque optare per il fallimento. Evenienza che produrrà già il nome della prima retrocessa del campionato di serie C girone b. Le valutazioni effettuate nella giornata di ieri dal sindaco revisore Varetti si sono sviluppate attorno ad un preciso bivio: tentare una negoziazione con l’attuale proprietà o procedere alla consegna dei libri in tribunale. In entrambi i casi la squadra terminerà il campionato arrivando a disputare anche l’ultima giornata prevista dal calendario. Le attuali difficoltà dei rossoneri però restano legate alla prossima scadenza degli stipendi, stabilita per la data del 16 aprile, oltre al pagamento delle spese correnti come acqua, luce e gestione logistica delle gare casalinghe.