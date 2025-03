La Primavera batte il Palermo e resta in scia

Ascoli 2 Palermo 1: Sciammarella (al 25’ s.t. Dente), Deriu, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (al 14’ s.t. Nobile), Lo Scalzo (al 35’ s.t. Flaminio), Colaiacomo, De Witt (al 35’ s.t. Lattanzi), Finotti (al 14’ s.t. Gorica). Panchina: Di Giacomo, Nenci, Di Salvatore, Giacomazzi, Grasso, Chionne. All. Ledesma PALERMO: Cutrone, Nicolosi, Avena, Vaiana, Mattaliano, Russo, Squillacioti (al 15’ s.t. Occhione), D’Acquisto (al 35’ s.t. La Mantia), Salvador (al 15’ s.t. Di Mitri), Vaccaro (al 40’ s.t. Mvondo), Brutto. Panchina: Mondello, Groppuso, Federico, Messina, Visconti, Greliak. All. Del Grosso Arbitro: Ferrara di Roma 2 Marcatori: al 14’ p.t. Finotti (A), al 29’ p.t. D’Acquisto (P), all’8’ s.t. De Witt (A) Note - Ammoniti Cerbone per l’Ascoli, Salvador per il Palermo. Angoli: 7-5. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera batte il Palermo restando in scia al duo composto da Frosinone e Napoli che continuano a non concedere passi falsi. Nel match andato in scena sabato al Picchio Village la formazione guidata da Ledesma ha portato a casa un’altra vittoria, stavolta per 2-1 contro i rosanero. I tre punti strappati ai siciliani però si sono rivelati utili soltanto per restare agganciati al treno che viaggia spedito in vetta. Il confronto disputato si è subito messo sul binario giusto attorno al quarto d’ora quando a portare avanti l’Ascoli è stato Finotti. Puntuale la risposta del Palermo che più tardi ha trovato il pari grazie ad un missile da lontano di capitan D’Agostino. La ripresa del gioco dopo l’intervallo si è rivelata proficua per i bianconeri che sono tornati nuovamente avanti con la rete messa a segno di De Witt.

Negli altri incontri del fine settimana gli under 17 di Medori non sono andati oltre l’1-1 nella partita che li ha visti misurarsi col Gubbio (vantaggio ascolano di Pallotta e risposta rossoblù di Bacalini). Gli under 16 di Monaco invece continuano a credere nella vittoria finale del campionato grazie al successo per 3-0 trovato sul campo dell’Avellino. Il tris vincente è stato quello messo a segno da Di Mattia, Balducci e Platania. In classifica guida la Ternana con 43 punti tallonata dall’Ascoli a quota 42. La formazione under 15 infine ha conquistato tre punti importanti contro i pari età del Gubbio. Il 2-0 inflitto agli umbri dal Picchio è stato prodotto dalle firme di Sinani e Catanzaro.

mas.mar.