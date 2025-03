La solidità difensiva sembra ritrovata

Il tecnico Mimmo Di Carlo e i suoi uomini si proiettano in un’altra importante settimana di lavoro, ma potranno nel farlo potranno confidare in una certezza in più. Ovvero quella che ha visto una rilevante inversione di tendenza anche in relazione della prestazione offerta dal pacchetto arretrato che è tornato a mantenere inviolata la porta bianconera dopo ben tre mesi. L’ultima circostanza in cui l’Ascoli aveva fatto registrare un clean sheet era stata quella risalente al successo ottenuto in trasferta il 14 dicembre sul campo del Legnago (1-0). Sarà stato il caso oppure no, ma anche in quella circostanza a decidere l’incontro fu un gol del centrocampista Varone. Da lì in poi, tra gravi errori individuali, pesanti assenze e problematiche varie, il Picchio era sempre finito per incassare gol nei successivi 12 turni. E di certo non riuscire a proteggere il proprio portiere aveva poi inevitabilmente diminuito la possibilità di portare a casa l’intera posta in palio. Proprio in questo lasso di tempo, che si è sviluppato fino alla vigilia del recente confronto con l’Arezzo, infatti le vittorie ottenute sono state soltanto due: in casa col Carpi (2-1) e in trasferta a Pescara (1-2). Il ritorno al successo di sabato scorso, oltre ai tre punti conquistati, ha prodotto un incoraggiante passo avanti anche dal punto di vista difensivo. Contro i toscani allenati dall’ex Bucchi si è rivelato certamente utile il contributo prodotto dal rientrante Menna. È stato quest’ultimo ad agire con il giovane Piermarini al centro della consueta linea a quattro.

Tolta la prima parte del confronto, dove onestamente è stato l’Arezzo a giocare meglio e creare le occasioni maggiormente pericolose, la musica è poi cambiata nel corso della ripresa. E alla resa di conti riuscire a respingere gli assalti avversari è stato possibile anche grazie alla solidità e un livello di attenzione superiore. In vista della prossima tappa programmata il tecnico Di Carlo potrà recuperare Adjapong sulla corsia di destra. Si cercherà invece di capire per quanto ne avranno ancora sia Gagliolo che Curado. Due profili che in serie C avrebbero dovuto fare la differenza con il proprio bagaglio di esperienza, ma che in realtà non sono mai riusciti a trainare la squadra per via dei problemi fisici capaci di tenere entrambi lontano dal rettangolo di gioco.

mas.mar.