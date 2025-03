Sabato col Pontedera di mister Menichini:: "Torneo non scontato"

Il prossimo avversario sulla strada del Picchio sarà il Pontedera dell’ex bianconero Leonardo Menichini. Grazie al contributo offerto dal tecnico i toscani sono riusciti, dal suo arrivo in panchina in poi, a lasciare le ultime posizioni per arrivare oggi a navigare al centro della classifica con una salvezza virtuale quasi in tasca. L’ultimo confronto in trasferta col Milan Futuro è finito 1-1. Nonostante ciò il tecnico ha voluto tenere alto il livello di attenzione dei suoi. "Ci siamo annullati a vicenda e non siamo riusciti a creare occasioni – ha spiegato Menichini –, la posta in palio era alta. Il pareggio è giusto, ma rimontare a dieci minuti dalla fine non era facile. Questo significa che la squadra lotta, ha voglia di soffrire e che crede nell’obiettivo. Sappiamo che per la salvezza serve ancora molto: questo campionato non è affatto scontato, anche le prime possono avere brutte sorprese. In questo momento Sala sta facendo bene e sa lavorare molto in fase di non possesso. È un giocatore su cui punto".