Una classifica che scotta. Tre punti di margine sui playout. Dietro ci sono ben dieci squadre

Nonostante l’unico punto racimolato nelle ultime tre partite, tutto sommato la classifica per il Modena ha ancora connotati, in chiave salvezza, di una certa sicurezza. Almeno per il momento, certo è che dopo la sosta, per evitare guai, è meglio ricominciare a mettere fieno in cascina. I risultati delle gare giocate ieri hanno disegnato una graduatoria nella quale i canarini mantengono il decimo posto in classifica a quota 35, ma la lotta dietro si preannuncia da qui alla fine (mancano otto giornate) discretamente feroce. Il pareggio tra Reggiana e Sampdoria ha però ridotto il divario tra il Modena e la zona playout a tre punti, con proprio queste due squadre appaiate a 32. Sulla zona retrocessione diretta il divario è maggiore, cinque lunghezze, ma non si può certo considerare un margine di sicurezza. La cosa positiva è che la truppa di Mandelli ha sempre qualcosa come dieci formazioni alle proprie spalle, e quindi ci saranno, da qui alla fine, parecchi scontri diretti da giocare: dopo la sosta, ad esempio, quando i gialloblu riceveranno il Catanzaro al Braglia in un match assolutamente delicato, la trentunesima giornata proporrà Sampdoria-Frosinone e Mantova-Sudtirol, e sia Brescia che Reggiana avranno due gare difficili rispettivamente con Spezia e Sassuolo.

Ricapitolando, senza contare al momento il Cosenza che viaggia in fondo, la classifica vede come detto il Modena a 35, seguita dal Sudtirol a 34. A quota 33 un terzetto con Frosinone, Cittadella e Carrarese, poi Samp e Reggiana a 32, Brescia 31, Mantova e Salernitana 30 appaiate al penultimo posto.

a.b.