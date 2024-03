Caso Rubiales, la procura chiede 2 anni e mezzo di carcere per il bacio rubato

Roma, 27 marzo 2024 – Bacio rubato alla calciatrice Jenni Hermoso, la procura chiede il carcere per l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales.

Continua la bufera nel mondo del pallone legato alle Furie rosse. Il tribunale nazionale dell'Audiencia Nacional vuole la condanna a 2 anni e mezzo di carcere per l'ex presidente della Federcalcio Luis Rubiales, per il bacio rubato e le successive intimidazioni alla calciatrice della Nazionale femminile spagnola.

Secondo la pm Marta Durantes, il bacio dato da Rubiales a Hermoso durante la premiazione del Mondiale di calcio femminile il 23 agosto scorso e le successive pressioni perché la calciatrice dichiarasse che era stato consentito configurano un reato di aggressione sessuale e uno di coercizione. Lo segnala la procura nel provvedimento, citato dai media iberici, fra cui Rtve.

La pm chiede anche la condanna a un anno e mezzo di carcere per coercizione per il direttore sportivo della nazionale maschile, Albert Luque, per l'ex allenatore della selezione femminile, Jorge Vilda e per l'ex responsabile marketing della Federcalcio, Ruben Rivera. "La situazione di coercizione degli accusati nei confronti della Hermoso è terminata quando l'accusato Luis Manuel Rubiales Bejart è stato sospeso in maniera provvisoria dalla Fifa il 26 agosto 2023”. segnala l'accusa nella sua richiesta. “I fatti descritti provocarono in Jennifer Hermoso Fuentes una situazione di ansia e intenso stress che si è prolungato per vari mesi”.