Castelfidardo, mister Giuliodori ironizza ma neanche più di tanto: "Contro l’Aquila dovremo fare una partita perfetta». Non ci sarà Imbriola, rientra Nanapere. "Mi accontenterei di terminare la partita 11 contro 11»

"Mi accontenterei di terminare innanzitutto la partita undici contro undici e in questo momento sarebbe già quello un risultato. E poi giocarcela fino alla fine, perché abbiamo i mezzi per poter competere contro chiunque, anche se siamo consapevoli che dovremo fare la partita perfetta contro una grande squadra come l’Aquila per cercare di portare a casa i tre punti". Parole di mister Marco Giuliodori in vista della sfida interna di domenica contro gli abruzzesi. Il Castelfidardo andrà a caccia di una vittoria, dopo due soli punti ottenuti nelle ultime cinque partite. I fidardensi hanno pagato caro alcune disattenzioni, un paio domenica, a Notaresco Una negli ultimi minuti del primo tempo e l’altra negli ultimi secondi della ripresa. La prima quel fallo di Imbriola su Sall lanciato a rete punito dall’arbitro con il rosso e l’altra quel colpo di testa di rapina di bomber Infantino in area con quel lancio di Arrigoni di mancino che ha scavalcato Fossi e Morganti per il gol vittoria dei rossoblu.

"Nel primo tempo su una palla buttata in avanti ci siamo fatti trovare impreparati, perché sapevamo che Sall è un giocatore forte nello spazio e questa distrazione l’abbiamo pagata giocando in dieci per oltre 60’. E anche nel gol subito, sull’ultimo loro assalto, potevamo fare meglio. Sotto l’aspetto mentale è stata una bella botta, un ko che brucia, ma dobbiamo ripartire immediatamente. Siamo una squadra giovane, con alcuni giocatori che si affacciano per la prima volta nella categoria, l’inesperienza può contare nel sapere gestire determinati momenti. Sia il sottoscritto che i ragazzi dovremo essere bravi a buttare la sconfitta di domenica alle spalle e ripartire forte anche se domenica ci troveremo di fronte la terza in classifica. Sarà una partita importantissima, perché ci servono punti". Per una classifica che vede il Castelfidardo decimo assieme all’Avezzano. Limitare errori e distrazioni in casa Castelfidardo, ma anche i cartellini "che purtroppo in questo momento sono una costante" ammette l’allenatore dei fidardensi. "Da Notaresco meritavamo di portare a casa un punto visto che nonostante l’inferiorità numerica non abbiamo rischiato quasi niente". Dopodomani bisognerà riscattare anche la sconfitta dell’andata, di misura. Anche a novembre, al Gran Sasso d’Italia, fu un pastrocchio in difesa a permettere a Del Pinto nel secondo tempo di infilare la porta dei biancoverdi. E contro l’Aquila, come all’andata, non ci sarà Imbriola. Rientrerà invece Nanapere dalla squalifica.