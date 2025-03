Serie B, il Sassuolosi aggiudica il derby, Pisa corsaro a Cosenza. Affonda lo Spezia

Roma, 29 marzo 2025 – Il Sassuolo dilaga nel derby contro la Reggiana, trovando il secondo successo consecutivo e mantenendo a distanza di sicurezza il Pisa. Anche i nerazzurri sorridono dopo questo turno di campionato: grazie alla vittoria contro il Cosenza e alla sconfitta dello Spezia, i punti di distacco con il terzo posto aumentano. Non può essere soddisfatta la Cremonese, che trova solo un pari in casa contro il Cittadella, mentre il Catanzaro esce sconfitto dal Braglia contro il Modena. Vincono Frosinone e Mantova, rispettivamente contro Sampdoria e Sudtirol.

Lo Spezia affonda in casa contro il Brescia

Ripresa del campionato da dimenticare per lo Spezia di D'Angelo, che in casa trova la sconfitta contro il Brescia e si allontana ancora di più dalla zona promozione diretta. Al Picco il gol che sblocca la partita arriva al 4' e porta la firma di Borrelli, che di testa batte Chichizola e trova il suo quarto centro in campionato. Lo Spezia si accende al 7' con Kouda e all'11' con Pio Esposito, ma senza battere Lezzerini. Nei minuti successivi i padroni di casa alzano ulteriormente la pressione, ma al 27' è il Brescia ad andare vicino al gol. Al 34' Elia si divora un gol dopo il tiro deviato di Bandinelli, ma i lombardi tornano negli spogliatoi in vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia: lo Spezia continua a pressare alto e cerca continuamente il pareggio, ma il muro eretto da Maran non crolla e il Brescia porta a casa tre punti importantissimi per la salvezza. Continua il momento negativo dei liguri, che hanno trovato la vittoria solo in una delle ultime sette gare di campionato.

Il Frosinone vola, la Samp sprofonda

Giornata da dimenticare anche per la Sampdoria, che cade rovinosamente in casa contro il Frosinone e scivola pericolosamente in zona rossa al pari della Reggiana. La prima frazione si chiude con il risultato di 0-0, con l'occasione più clamorosa caratterizzata dal rigore parato da Cerofolini ai danni di Coda. Nella ripresa il Frosinone sblocca la partita dopo dieci minuti di gioco con Kone, per poi centrare il palo con Marchizza pochi minuti dopo. Il raddoppio dei ciociari arriva al 70' e porta la firma di Monterisi, e all'85' Ghedjemis chiude definitivamente i giochi, segnando la rete del 3-0 e portando a casa i tre punti per la quarta volta consecutiva.

Colpo del Mantova, Sudtirol ko

Dopo otto giornate torna al successo la squadra di Possanzini, che supera il Sudtirol e si allontana quantomeno dalla zona retrocessione diretta. I gol della partita arrivano entrambi nella prima frazione di gioco: l'1-0 lo firma Mensah all'11' sull'assist perfetto di Mancuso, mentre mezz'ora dopo Radelli spedisce il pallone sotto la traversa e trova il 2-0. Nel secondo tempo, il Sudtirol accorcia le distanze con Odogwu, ma l'arbitro annulla la rete dopo un controllo al VAR. Nei minuti successivi non accade nulla di particolare: il Mantova ritrova i tre punti e si carica nel modo migliore per la sfida salvezza contro il Brescia. Il Sudtirol resta fermo a quota 34.

Tris del Pisa al Cosenza, lo Spezia si allontana

Ottima prova del Pisa di Inzaghi, che conquista tre punti importantissimi al San Vito Gigi Marulla contro il Cosenza che gli permettono di staccare ulteriormente lo Spezia al terzo posto. La gara si sblocca al 23' con Moreo, che, in una mischia nata da un corner, trova la zampata vincente per portare in vantaggio i nerazzurri. Sette minuti dopo arriva il 2-0 e porta la firma di Touré, che con un destro al volo fulmina Micai. Piove sul bagnato in casa Cosenza: tra il 36' e il 41' arrivano ben due cartellini rossi per i calabresi, che si ritrovano sotto di due uomini e al 43' subiscono anche il 3-0 della squadra di Inzaghi, a causa di uno sfortunato autogol di Micai, che spedisce involontariamente in rete il pallone dopo la traversa colpita su punizione da Angoni. Nella ripresa, il Pisa si limita a gestire il vantaggio, con il Cosenza che, complice la doppia inferiorità numerica, non riesce mai ad essere pericoloso.

Il Catanzaro cade a Modena, ora la Juve Stabia può centrare l'aggancio

Riprende con una sconfitta il campionato del Catanzaro, che esce sconfitto 2-1 dal Braglia e domani può essere raggiunto dalla Juve Stabia. Il Modena parte meglio, con una buona occasione deviata in angolo al 15', ma è il Catanzaro a passare in vantaggio al 27', anche se il gol viene annullato per la posizione irregolare di Iemmello. Al 33' arriva il gol dell'1-0 dei padroni di casa con Magnino, che fulmina Pigliacelli con un diagonale perfetto. Al 62' i calabresi trovano il pari con Iemmello, anche se prima di esultare definitivamente è necessario il controllo dell'arbitro al VAR, dato che inizialmente la rete era stata annullata. Il Modena non si perde d'animo, e appena cinque minuti dopo ritorna in vantaggio con Gliozzi, che supera di testa Pigliacelli. Il Catanzaro tenta il tutto per tutto per riacciuffare la sfida, ma il Modena resiste e trova tre punti importanti che gli permettono di incrementare la distanza dalla zona playout.

La Cremonese in rimonta evita la sconfitta

La Cremonese evita il peggio nella gara contro il Cittadella e porta a casa un punto dopo essere stata in svantaggio di due reti. I grigiorossi partono bene, sfiorando il gol prima con Azzi e poi con De Luca, ma al 38' sono gli ospiti a passare in vantaggio con Okwonkwo. La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio del Cittadella firmato Rabbi. Questo fatto scuote la Cremonese che, complici i cambi riacciuffa la partita. Al 73' Valoti dimezza le distanze e al 75' Pickel agguanta il pari su assist di Johnsen. Con questo risultato, la squadra di Stroppa allunga sul Catanzaro, mentre il Cittadella sale a quota 34.

Troppo Sassuolo, Reggiana ko

Pioggia di gol nel derby tra Sassuolo e Reggiana, con i neroverdi che dilagano e si portano a casa i tre punti. Il primo gol del match è quello di Vergara al 3', ma subito dopo sale in cattedra la squadra di Grosso, che trova il pari al 15' con Mulattieri e passa in vantaggio tre minuti dopo con l'autogol di Reinhart. Al 35' arriva il 3-1 che porta la firma di Laurienté, mentre al 38' si iscrive alla lista dei marcatori anche Boloca. L'ultimo gol del match è quello di Verdi su rigore all'86'.