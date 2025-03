Risultati Serie B: al Catanzaro il derby contro il Cosenza, vince anche il Pisa

Roma, 16 marzo 2025 – Il Pisa risponde a Sassuolo e Spezia e centra la vittoria contro il Mantova, che gli permette di mantenere i nove punti di distacco con il Sassuolo in vetta e allungare sullo Spezia al terzo posto. Ottima vittoria del Catanzaro, che si aggiudica il derby con un rotondo 4-0 nel segno di Iemmello, Pompetti, Bonini e Coulibaly, mentre tra Reggiana e Sampdoria e tra Sudtirol e Carrarese termina 2-2.

Reggiana – Samp: equilibrio perfetto, stessi gol, stessi punti in classifica

Al Mapei Stadium Reggiana e Sampdoria si dividono la posta in palio, con il 2-2 finale che mantiene la parità di punti in classifica. Il primo gol della partita arriva al 33' e porta la firma di Portanova, con Gondo che al 60' sigla il raddoppio. La Samp non esce dalla partita e dimezza le distanze con Niang al 67', ma appena due minuti dopo il numero 19 dei blucerchiati abbandona il campo a causa del doppio giallo. Nonostante l'inferiorità numerica, la Samp trova il gol del pari all 74' con Oudin e porta a casa un punto importantissimo in ottica salvezza.

Torregrossa nel finale: la Carrarese conquista un punto contro il Sudtirol

2-2 anche al Druso, con il Sudtirol che non riesce a bissare il successo della scorsa giornata e torna a casa comunque con un punto che mantiene distante la zona rossa. Stappa la partita Giovane al 17', con il risultato di 1-0 che rimane fino al 59', quando Merkaj segna la rete del pareggio. Al 66' i padroni di casa restano in dieci a seguito dell'espulsione rimediata da Praszelik, ma Molina sette minuti dopo porta i suoi in vantaggio. Allo scadere segna Torregrossa, che permette a Calabro di arrivare alla sosta con un risultato positivo.

Tramoni e Caracciolo trascinano il Pisa, Mantova ko

Buona prova del Pisa di Inzaghi, che approfitta del pari dello Spezia per tornare nuovamente a +5 sul terzo posto. All'Arena Garibaldi il primo gol è quello di Tramoni al 12', ma il Mantova pareggia undici minuti dopo con Mancuso. Il primo tempo si chiude con il risultato di 1-1, ma all'inizio della ripresa Caracciolo segna il gol del 2-1. Al 65' il numero 11 del Pisa trova la doppietta per il 3-1 definitivo, con il Mantova che chiude in dieci uomini dopo il rosso di Paoletti all'86'.

Poker giallorosso: il Catanzaro si aggiudica il derby

Grande prova del Catanzaro, che si riprende dalla sconfitta contro la Cremonese nel migliore dei modi, superando il Cosenza con un sonoro 4-0. Apre le marcature Iemmello al 20', ma fino al termine del primo tempo il risultato non cambia. Nella ripresa, i padroni di casa si scatenano e segnano le tre reti restanti con Pompetti (46'), Bonini (54') e Coulibaly (68'). Catanzaro stabilmente al quinto posto, il Cosenza resta ultimo.