Serie B, 28esima giornata: il Sassuolo sconfigge il Pisa e scappa verso la Serie A

Roma, 1° marzo 2025 – Il Sassuolo si aggiudica il big match contro il Pisa e fa un enorme passo avanti verso la Serie A. In questo momento, i neroverdi si trovano a +8 sugli uomini di Inzaghi e a ben 14 punti distacco dallo Spezia terzo. Nell'anticipo contro il Sudtirol, nella 28esima giornata di campionato i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 e hanno centrato il terzo pareggio nelle ultime quattro giornate, che non solo certifica il momento negativo della squadra, ma concede al Catanzaro una grossa chance di avvicinarsi al terzo posto, dato che in caso di vittoria domani si porterebbe a -6. Nella giornata di oggi, sono arrivate anche le vittorie del Cesena sulla Salernitana, del Cittadella sulla Juve Stabia e del Frosinone sul Mantova, mentre tra Carrarese e Cremonese è finita 2-2.

Lo Spezia è in crisi: contro il Sudtirol termina 1-1

Terzo pareggio nelle ultime quattro, una vittoria che manca da un mese: lo Spezia sembra aver finito la benzina. Al Druso contro il Sudtirol, D'Angelo e i suoi non vanno oltre l'1-1 e confermano il momento di difficoltà. Il primo tempo si apre con il colpo di testa di poco alto di Pio Esposito, per poi vedere il Sudtirol pericoloso al 22' con Merkaj. La prima rete della partita arriva quattro minuti dopo e porta la firma di Odogwu, che, sul cross di Casiraghi, batte Chichizola e porta in vantaggio la squadra di casa. Lo Spezia, però, riagguanta la partita immediatamente con Mateju, perfetto di testa sul traversone di Bandinelli. L'ultimo squillo della ripresa è il tiro dal limite di Kofler, sul quale Chichizola si fa trovare presente. Nella ripresa è ancora il Sudtirol a rendersi più pericoloso: al 63' El Kaouakibi pesca Merkaj tutto solo in area, ma l'attaccante dei padroni di casa non inquadra la porta da posizione favorevole. Nei minuti successivi l'unica occasione degna di nota è quella di Pio Esposito al 67', ma il risultato non si schioda dall'1-1 e le squadre devono accontentarsi di un punto a testa.

Il Cesena trova la vittoria nel finale

Lo 0-0 regna sovrano per 84 minuti di gioco, ma nei minuti finali il Cesena si aggrappa a Prestia e Antonucci e porta i tre punti a casa. Il primo tempo scorre via all'insegna dell'equilibrio, con la Salernitana che va vicina al vantaggio al 22' con il palo di Verde, ma è nella ripresa che la sfida si accende. Al 50' Cosso indica il dischetto per il Cesena, ma dopo l'on field review decide di revocare il tiro dagli undici metri. Tredici minuti più tardi i granata si vedono annullare il secondo gol della giornata (dopo quello al 43'), ma all'82' hanno la chance per sbloccarla con Cerri dagli undici metri, ma Klinsmann compie un intervento prodigioso e respinge il pallone. Due minuti dopo, Prestia svetta di testa sul corner battuto da Bastoni e porta in vantaggio i bianconeri, che nel finale (al 95') trovano addirittura il 2-0 con Antonucci, che da pochi passi trova il gol e chiude definitivamente la gara.

Il Cittadella sbanca il Menti

Dopo due sconfitte consecutive, il Cittadella ritorna alla vittoria e lo fa sconfiggendo la Juve Stabia al Menti. L'unica rete della partita è quella segnata al 33' da Okwonkwo, che batte Thiam con un diagonale. Dieci minuti dopo, il nigeriano va vicino al raddoppio, ma il suo pallonetto termina la sua corsa sulla traversa e permette ai gialloblù di tornare negli spogliatoi in svantaggio solo di una rete. Nella ripresa, i padroni di casa non riescono a trovare il gol del pari e subiscono la seconda sconfitta consecutiva: ora Pagliuca e i suoi sono settimi, ma potrebbero essere sorpassati dal Bari.

Carrarese e Cremonese si dividono la posta in palio

La sfida tra Carrarese e Cremonese si sviluppa quasi tutta nei primi 45 minuti: al 12' Zanimacchia porta in vantaggio i grigiorossi sul cross basso di Nasti, e dopo aver sfiorato il 2-0 al 16' con Vazquez e al 18' con Nasti, i padroni di casa trovano il pari al 26' con Finotto. Il nuovo vantaggio della squadra di Stroppa porta la firma di Cherubini e arriva al tramonto della prima frazione di gioco, più precisamente al 42'. Nella ripresa non ci sono occasioni degne di nota fino all'87', quando Johnsen anticipa Fiorillo e regala il 2-2 alla sua squadra. Questo è il secondo pari nelle ultime tre giornate per la Cremonese, che raggiunge momentaneamente il Catanzaro al quarto posto.

Il Frosinone torna alla vittoria: Mantova battuto 2-1

Il Frosinone trova un successo importantissimo e accorcia in classifica proprio sul Mantova, che ora si trova a -2. Il match dello stirpe si sblocca immediatamente con l'autogol di Festa, che non può fare niente sulla respinta della traversa colpita dal tiro violento di Vurual, ma nove minuti dopo il Mantova trova il pari con Radelli, che beffa Cerofolini sul primo palo. Al 16' il Mantova va vicina al vantaggio, ma due minuti dopo sono i padroni di casa a portarsi sul 2-1 grazie a Lusuardi, che insacca da pochi passi. Nei minuti restanti, ogni tentativo del Mantova viene ribattuto da Cerofolini: il Frosinone ritrova una vittoria che mancava dal 26 dicembre.

Moro decide il big match contro il Pisa

La super sfida tra Sassuolo e Pisa vede i neroverdi tornare a casa con tre punti, che allungano a 8 il distacco con la seconda piazza. Fin dai primi minuti le due squadre creano diverse occasioni pericolose, ma nessuna delle due riesce a sbloccare la gara. Al 13' Doig centra il palo, con il direttore che ferma tutto per posizione irregolare, ma il vantaggio dei neroverdi è rimandato di soli 10 minuti. Al 23' Berardi serve un traversone eccellente a Moro, che di testa batte Semper e porta i suoi sull'1-0. Nella ripresa, il Pisa prova a portare a casa almeno un punto, ma il Sassuolo abbassa la saracinesca e conquista una vittoria fondamentale per la corsa verso la Serie A.

MATTEO MEREU