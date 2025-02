Serie B, le partite della 28esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Roma, 28 febbraio 2025 – La ventottesima giornata può essere decisiva per quanto riguarda la Serie B 2024-25: domani alle 17:15 andrà in scena lo scontro diretto tra Sassuolo e Pisa, rispettivamente la prima e la seconda della classe.

I neroverdi, reduci dal pari per 0-0 nello scorso turno contro la Sampdoria, cercano di staccare i nerazzurri, che, con la vittoria contro la Juve Stabia, si sono riavvicinati alla vetta, che ora dista cinque punti. In caso di vittoria, Grosso e i suoi salirebbero a +8 e inizierebbero la fuga verso la Serie A, mentre in caso di sconfitta il Pisa si porterebbe a -2 e riaprirebbe completamente la lotta per il titolo.

In ogni caso, la giornata si aprirà oggi alle 19:30, con lo Spezia che sarà ospite del Sudtirol. Domani alle 15 andranno in scena quattro gare: Cesena – Salernitana, Juve Stabia – Cittadella, Carrarese – Cremonese, Frosinone – Mantova. Domenica pomeriggio sarà la volta di Catanzaro – Reggiana, Palermo – Brescia, Modena – Cosenza. Bari – Sampdoria, alle 17:15, chiuderà il turno.

Il programma delle gare e dove vederle

Sudtirol – Spezia: venerdì 28 febbraio, ore 20:30: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Cesena – Salernitana: sabato 1° marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Juve Stabia – Cittadella: sabato 1° marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Carrarese – Cremonese: sabato 1° marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Frosinone – Mantova: sabato 1° marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Sassuolo – Pisa: sabato 1° marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Catanzaro – Reggiana: domenica 2 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Palermo – Brescia: domenica 2 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Modena – Cosenza: domenica 2 marzo, ore 15:00: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”. Bari – Sampdoria: domenica 2 marzo, ore 17:15: diretta streaming Dazn e Amazon Prime Video al canale “LaB Channel”.

Probabili formazioni

Sudtirol – Spezia Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Pietrangeli, Giorgini, Veseli; Molina, Casiraghi, Kofler, Preszelik, Barreca; Odogwu, Merkaj. All. Castori.

Spezia (3-5-2): Chichizola; Bertola, Hristov, Wisniewski; Mateju, Vignali, S. Esposito, Bandinelli, Reca; P. Esposito, Colak. All. D'Angelo. Cesena – Salernitana Cesena (3-5-2): Kilnsmann; Mangraviti, Pieraccini, Prestia; Adamo, Francesconi, Saric, Calò, Celia; La Gumina, Shpendi. All. Mignani. Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Lochoshvili, Ferrari; Ghiglione, Zuccon, Reine-Adelaide, Amatucci, Njoh; Verde, Cerri. All. Breda. Juve Stabia – Cittadella Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo, Mosti; Adorante. All. Pagliuca. Cittadella (3-5-2): Maniero; Carissoni, Pavan, Matino; D'Alessio, Vita, Amatucci, Casolari, Rizza; Pandolfi, Okwonkwo. All. Dal Canto. Carrarese – Cremonese Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Belloni; Melegoni; Finotto. All. Calabro. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Majer, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa. Frosinone – Mantova Frosinone (4-3-3): Cerofolini; J. Oyono, Lucioni, Bettella, A.Oyono; Darboe, Bohinen, Vural; Partipilo, Ambrosino, Begic. All. Bianco. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, De Maio, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. Sassuolo – Pisa Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Obiang, Boloca, Berardi, Verdi, Lauriente; Moro. All. Grosso. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. All. Inzaghi. Catanzaro – Reggiana Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pagano, Cassandro; Iemmello, La Mantia. All. Caserta. Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti; Vergara, Portanova; Girma. All. Viali. Palermo – Brescia Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Ranocchia, Lund; Le Douaron, Verre; Pohjanpalo. All. Dionisi. Brescia (4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; D'Andrea, Moncini, Nuamah. All. Maran. Modena – Cosenza Modena (3-4-2-1): Gagno; Caldara, Zaro, Cauz; Dellavalle, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Defrel. All. Mandelli. Cosenza (3-5-2): Micai; Sgarbi, Venturi, Dalle Mura; Ciervo, Gargiulo, Charlys, Garritano, Ricci; Artistico, Mazzocchi. All. Viali. Bari – Sampdoria Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Favasuli, Maggiore, Maita, Benali; Dorval; Favilli, Lasagna. All. Longo. Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Altare, Curto; Venuti, Ricci, Meleunsteen, Ioannou; Oudin, Akinsanmiro; Niang. All. Semplici.

Le designazioni arbitrali

Sudtirol – Spezia: arbitro Ayroldi, assistenti Votta e Trasciatti, IV Ufficiale Calzavara, VAR Mazzoleni, AVAR Nasca. Carrarese – Cremonese: arbitro Tremolada, assistenti Barone e Catallo, IV Ufficiale Di Loreto, VAR La Penna, AVAR Muto. Cesena – Salernitana: arbitro Cosso, assistenti Yoshikawa e Bianchini, IV Ufficiale Diop, VAR Di Paolo, AVAR Dionisi. Frosinone – Mantova: arbitro Arena, assistenti Rossi e Scarpa, IV Ufficiale Tropiano, VAR Piccinini, AVAR Gualtieri. Juve Stabia – Cittadella: arbitro Perenzoni, assistenti Scatragli e Bitonti, IV Ufficiale Di Francesco, VAR Gariglio, AVAR Meraviglia. Sassuolo – Pisa: arbitro Ghersini, assistenti Zingarelli e Pascarella, IV Ufficiale Lovison, VAR Chiffi, AVAR Di Marco. Catanzaro – Reggiana: arbitro Sacchi, assistenti Pagliardini e Ricci, IV Ufficiale Toro, VAR Gualtieri, AVAR Dionisi. Modena – Cosenza: arbitro Ferrieri Caputi, assistenti Niedda e Monaco, IV Ufficiale Vergaro, VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. Palermo – Brescia: arbitro Perri, assistenti Ceccon e Ceolin, IV Ufficiale Ancora, VAR Camplone, AVAR Longo. Bari – Sampdoria: arbitro Crezzini, assistenti Bahri e Fontani, IV Ufficiale Di Cicco, VAR Maggioni, AVAR Di Paolo.

