Castelfidardo riprende gli allenamenti: Fabbri fiducioso per la salvezza

Oggi la ripresa degli allenamenti in casa Castelfidardo. "Ci aspettano due settimane tostissime, ma sono fiducioso, perché è tutto nelle nostre mani" attacca capitan Gianmarco Fabbri. Soprattutto nei piedi dei giocatori fidardensi passa la permanenza in D. La sconfitta pesante del giovedì Santo ad Avezzano ha scalfito un po’ di certezze nei biancoverdi che oggi si rimettono al lavoro, dopo la pausa per le festività pasquali, in vista della trasferta di domenica ad Ancona. Anche nel fine settimana il Castelfidardo si è allenato. "Era giusto, perché la botta presa è stata tosta e ritrovarsi subito e ricominciare ad allenarsi è giusto, anche per buttare via un po’ di nervosismo. E’ servito" continua il difensore, classe 1997. Come capitan Fabbri spera che servano le parole proferite ai compagni. "Ho detto semplicemente che bisogna stare lì con la testa e non farsi avvilire da questa sconfitta. Quello che serve adesso è essere lucidi mentalmente ed essere forti. In questi casi è la testa a fare la differenza, anche perché a livello fisico a fine campionato ci sei. E quindi bisognerà ripartire con la mentalità giusta. Farà una differenza abissale". Si pensa al futuro, ma non si può dimenticare la batosta di Avezzano. "Dove abbiamo fatto una buonissima partita fino al loro vantaggio, creando tantissimo e rischiando praticamente nulla. C’era un rigore clamoroso a nostro favore nel primo tempo, abbiamo colpito anche un palo oltre a varie azioni, poi subito il gol, forse nella fretta di andare a recuperare, ci siamo sbilanciati subendo gli altri tre. Forse ci è mancata un pochino di esperienza, dovevamo gestire meglio". I risultati dagli altri campi non hanno aiutato. "Non sono sorpreso più di tanto, quasi me li aspettavo, ma dobbiamo pensare a noi stessi". La classifica non fa dormire sonni tranquilli. "Sarei falso a dire che non mi preoccupa. A due giornate dal termine avere solo + 2 dai play out è sicuramente rischioso, però sono fiducioso, perché nonostante il ko per 4-0 produrre quella mole di gioco e tutte quelle occasioni vuol dire che la squadra c’è". La prossima partita, la penultima, sarà ad Ancona: "Dove andremo a cercare la salvezza. Ci crediamo". I dorici sono quinti in classifica, in piena bagarre per conquistare un posto playoff, Castelfidardo, decimo con 39 punti in compagnia della Recanatese, con due sole due lunghezze di vantaggio dalla zona calda.