CASTELFIDARDO, SUO IL GOL CHE HA CONSENTITO AI BIANCOVERDI DI PAREGGIAREcon l’osimana. CON LA CIVITANOVESE SARA’ SQUALIFICATO. Braconi quando vede giallorosso è un cecchino. Ma con la capolista non ci sarà

Un gol a inizio settembre in Coppa Italia, un altro domenica in campionato. Lorenzo Braconi quando incontra i ‘’cugini’ dell’Osimana diventa cecchino quasi infallibile. Ma se il gol aveva permesso ai fidardensi di esultare nella partita di andata degli ottavi di Coppa, domenica invece in campionato ha portato solo un punto alla squadra di Giuliodori. Comunque importante per il Castelfidardo per continuare a muovere la classifica e per restare aggrappato alla zona playoff. Per Braconi pesa però quel giallo rimediato proprio contro l’Osimana e che gli farà saltare per squalifica (fermati dal giudice sportivo nel Castelfidardo anche Nanapere e Cannoni) il match di domani sul campo della capolista dell’Eccellenza, la Civitanovese. "Purtroppo non potrò giocare visto che sono squalificato, ma credo nella squadra e sappiamo quanto valiamo - attacca Braconi -. Anche all’andata siamo riusciti a metterli molto in difficoltà e così faremo anche domenica (domani, ndr) Andremo in casa della capolista, un’altra partita bellissima, con un pubblico ancora più bello". Anche se la cornice di pubblico di domenica al Mancini merita categorie superiori. "Il derby è sempre bello, siamo fortunati a disputare queste partite. La tifoseria è fantastica e poi essendo fidardense sento un po’ di più questa partita". Se poi arriva pure il gol. "Sul cross di Fabbri mi sono buttato sul primo palo toccando la palla prima di Patrizi".