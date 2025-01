Castelfidardo Vieni avanti Chieti: "Dovremo essere cinici sotto porta"

Per Lorenzo Braconi un rientro senza centrare il bersaglio grosso, ma comunque protagonista nel far segnare un proprio compagno. I gemelli del gol sono tornati protagonisti domenica a Teramo, anche se per il Castelfidardo la rete segnata al Bonolis non ha portato punti in classifica. E’ servito solo per il provvisorio pareggio, a inizio secondo tempo, quel guizzo di sinistro di Nanapere a centro area imbeccato sempre dalla sinistra da Lorenzo Braconi in un’azione che ha visto protagonista anche Baldini.

Il tutto sotto la curva occupata dalla trentina di tifosi scesi dalla Marche, ma tornati a casa con l’amarezza di una sconfitta troppo larga nel punteggio. "Peccato, perché almeno nel primo tempo e per un po’ anche nel secondo la partita è stata equilibrata - racconta Braconi, 23 anni tra pochi giorni e cinque gol segnati quest’anno nel torneo di D -. Affrontavamo una squadra molto forte e si è visto, ma nel primo tempo ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. Solo che loro hanno trovato il gol.

Nel secondo tempo invece siamo ripartiti bene, abbiamo ripreso la partita pareggiando, lì ci siamo sbilanciati un po’ di più subendo il gol del 2-1. Con l’espulsione loro facevano girare bene la palla e hanno trovato le altre occasioni e le due reti restanti".

Per Braconi un ritorno in campo amaro per il risultato. A livello personale non ha segnato, ma ha fatto comunque l’assist per il gol.

"Il mio rientro non è sato ottimo visto il risultato finale. A parte gli scherzi, sì, ho fatto l’assist a Nana (Nanapere, ndr), ma un bel pareggio a Teramo lo preferivo sicuramente all’assist". Ormai è andata, bisognerà pensare alla prossima.

Il Castelfidardo fra tre giorni si troverà davanti - in casa - un’altra formazione abruzzese, il Chieti, reduce dal pareggio agguantato in situazione di svantaggio contro l’Ancona.

Un’altra squadra che staziona in zona playoff, quarta in classifica, appaiata prima dell’ultimo turno proprio al Teramo.

"Un’altra squadra tosta. All’andata entrai gli ultimi cinque minuti, rientravo dall’infortunio. Sarà una partita dove dovremmo essere molto concentrati, attenti e cinici sotto porta".

Il tutto per tornare a muovere la classifica, ma anche per riscattare la sconfitta di misura della partita di andata contro un Chieti a cui non mancano nomi importanti e qualità.

Anche se mister Giuliodori non avrà il gruppo al completo tra infortuni e le squalifiche di Elezaj e Miotto.